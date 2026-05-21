Ingresos operacionales de Promigas llegaron a $1,72 billones en primer trimestre; alcanzó 7,6 millones de clientes

Promigas dio a conocer sus resultados financieros y operativos correspondientes al primer trimestre de 2026, según los cuales continúa consolidando su contribución al acceso a energía y al desarrollo social en la región.
La compañía, filial de Corficolombiana (parte del Grupo Aval) indicó que su balance del primer periodo del año es reflejo de una estrategia consistente, una ejecución disciplinada y un portafolio diversificado en Colombia y Perú, en un entorno sectorial desafiante.
En este periodo la compañía alcanzó ingresos operacionales consolidados por $1,72 billones, levemente inferiores a los reportados en los primeros tres meses de 2025. Además, el Ebitda llegó a $547.000 millones, mientras que la utilidad neta cayó 19 % y se ubicó en $241.384 millones, equivalente al 98 % del presupuesto previsto.
Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, indicó que estos resultados “reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio diversificado” y afirmó que la compañía “está dando pasos firmes en su consolidación como holding multienergético”.
Relacionado: Primicia | La dura respuesta de Promigas (Grupo Aval) a crisis de Canacol: advierte por escasez de gas en Colombia.
Otros resultados de Promigas
En materia de impacto social y acceso a servicios, Promigas alcanzó 7,6 millones de clientes, lo que representa más de 25 millones de personas en sus operaciones de gas natural y energía eléctrica en Colombia y Perú.
Asimismo, su programa de financiación Brilla otorgó 153.000 créditos, con una colocación de $376.832 millones, de los cuales el 94 % se destinó a hogares de estratos 1, 2 y 3, reafirmando su contribución a la inclusión financiera.
En infraestructura de gas natural, la terminal de regasificación SPEC ratificó su papel como activo estratégico para la seguridad energética del país, al respaldar más del 60 % de la generación térmica a gas natural y cubrir cerca del 23 % de la demanda nacional, posicionándose como la segunda fuente de suministro del país.
La terminal alcanzó 90 días de regasificación con una capacidad de 475 millones de pies cúbicos por día (MPCD), actualmente contratada al 100 %.
Por su parte, el negocio de transporte incrementó la capacidad bidireccional del tramo Barranquilla-Ballena a 120 MPCD, contribuyendo a mitigar el déficit de gas en el interior del país, anticipándose a las necesidades del sistema energético nacional.
La compañía mantuvo una sólida disciplina financiera, con una ejecución del capex del 86 % y una gestión eficiente de sus costos y gastos que llegaron al 89 % del presupuesto.
—