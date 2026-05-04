Los proyectos renovables que Promigas (Grupo Aval) le comprará a Zelestra en Colombia: SIC da luz verde al negocio

A finales del año pasado Promigas anunció al mercado la firma de un acuerdo con Zelestra Corporation, para adquirir la totalidad de las acciones de la plataforma regional de generación renovable con presencia en Colombia, Chile y Perú.
Este portafolio de proyectos, según se explicó, suma una capacidad contratada de 1,4 gigavatios (GW), y un potencial adicional de proyectos en desarrollo de más de 2,1 GW.
La operación hace parte de las metas de Promigas de cara a su estrategia a 2040, con la que busca impulsar la expansión de su portafolio de soluciones energéticas, el crecimiento en negocios no regulados y la incorporación de nuevas geografías, según se explicó.
Parte del desarrollo de esta compra pasaba por las autorizaciones regulatorias, en especial las relacionadas con competencia, tanto en Colombia como en Perú. En el caso del país, dicho trámite estaba a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya dio luz verde al menos en lo relacionado con las operaciones locales.
Relacionado: Entrevista | Promigas entra de lleno a las energías renovables: inversión representará la tercera parte de su negocio.
Detalles de la venta de Zelestra en Colombia
La SuperIndustria aprobó la preevaluación de esta transacción, que según se reportó, plantea que Promigas adquirirá el control exclusivo sobre la totalidad de los activos de generación de energía solar fotovoltaica operados por SPK La Mata y SPK La Unión.
Según se informó, estos son los únicos activos que actualmente están operación comercial.
En particular, SPK La Mata es propietaria y operadora de la planta de generación fotovoltaica La Mata, ubicada en el municipio de La Gloria, departamento de Cesar, con una capacidad efectiva neta de 80 megavatios (MW).
Por otro lado, SPK La Unión es propietaria y operadora del Parque Solar La Unión, ubicado en el municipio de La Unión, departamento de Córdoba, con una capacidad efectiva neta de 100 MW, según se reportó en el lanzamiento del proyecto.
Adicionalmente, Promigas adquirirá el control sobre Parque Solar Wimke, un proyecto de generación de energía solar cuyo activo principal, el Parque Fotovoltaico Wimke, está localizado en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira.
Vale recordar que, tras el anuncio de esta compra, la calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó una observación negativa (ON) a las calificaciones internacionales de Promigas, así como a sus bonos.
En diciembre del año pasado, Fitch indicó que espera resolver la observación negativa al cierre de la transacción, una vez que haya mayor divulgación sobre la estructura de capital proforma de Promigas, las perspectivas operativas y de flujo de caja, y los términos y condiciones finales de la transacción.
Como resultado, la resolución de la observación negativa podría extenderse más allá de seis meses.
—