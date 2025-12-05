Promigas compra proyectos de energías renovables de Zelestra en Perú, Colombia y Chile

Promigas anunció un acuerdo para adquirir todas las acciones de las plataformas de generación de energía renovable de Zelestra, las cuales están ubicadas en Chile, Perú y Colombia. Este portafolio incluye iniciativas de generación y almacenamiento de energía que llegan a una capacidad contratada de 1,4 gigavatios, junto con planes de diferente grado de maduración por más de 2,1 gigavatios.
Todo lo anterior significa que los activos abarcan plantas que producen electricidad con el sol, pero también existen sistemas de almacenamiento de energía para disponer de ella cuando sea necesario.
Según lo manifestó Promigas, la segunda empresa transportadora de gas más grande de Colombia, este negocio le abre las puertas al negocio de energías renovables a gran escala.
A la vez expresó que le permite diversificar su portafolio en la generación solar a gran escala, lo cual estaría respaldado por contratos a largo plazo para la garantía de ingresos estables. El portafolio incluye 19 proyectos.
Proyectos solares que pasarían a manos de Promigas. Imagen: Promigas
“Este acuerdo representará un avance en el cumplimiento de las metas trazadas en la estrategia de Promigas, ‘Nuestra Energía 2040’, que impulsa la expansión del portafolio de soluciones energéticas, el crecimiento en negocios no regulados y la incorporación de nuevas geografías”, señaló Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.
La compañía también afirmó que el cierre del proceso está sujeto a las autorizaciones de las entidades correspondientes en Colombia y Perú, lo cual espera tener en los próximos meses.
