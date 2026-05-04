Dólar en Colombia arranca mayo con fuerza al alza y se acerca a los $3.700

El dólar en Colombia arrancó la semana con un fuerte incremento, del orden de los $45 frente al cierre del jueves pasado y llega hasta los $3.680, de acuerdo con datos de SETFX.
La moneda estadounidense muestra un valor mínimo del orden de los $3.674, mientras que el valor máximo alcanza los $3.681.
Con esto, el dólar en Colombia tiene un precio promedio de $3.679, lo que son $42 más frente a la tasa representativa del Mercado que informó la Superintendencia Financiera.
Del lado local, el mercado sopesa la decisión del Banco de la República de dejar quietas sus tasas de interés, en el 11,25 %, lo que fue una decisión no esperada por los analistas del mercado.
Lo que mueve al dólar en Colombia
Hay que tener en cuenta que el gobierno Petro y la mayoría de codirectores del Banco de la República se habían enfrentado por el manejo de la política monetaria y la amenaza del Gobierno de volver a subir el salario mínimo.
Las expectativas, sin embargo, muestran que la inflación no va a perder fuerza en lo que sigue de este año y, en cambio, hay escenarios en los que los fenómenos que presionan a los precios al alza se siguen materializando.
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Del lado internacional, el dólar en Colombia sigue condicionado por nuevas opciones de negociación sobre la apertura de Ormuz y el cese de hostigamientos entre Estados Unidos e Irán.
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