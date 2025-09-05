Panamá anuncia el regreso de importantes descuentos para comprar ropa: Hay promociones hasta con 70 %

Del 3 al 5 de octubre se llevará a cabo el Panamá Black Weekend 2025, uno de los eventos de compras más esperados de América Latina. Más de 3.000 comercios en 16 centros comerciales del país ofrecerán descuentos de hasta el 70 %, en más de 20.000 marcas.
Organizado por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Visit Panamá, esta edición del Panamá Black Weekend busca posicionar nuevamente al país como destino líder de turismo de compras en la región.
“El Panamá Black Weekend se ha convertido en una cita imperdible para quienes buscan las mejores ofertas en moda, tecnología, accesorios y más. Es una experiencia que combina grandes descuentos con la comodidad, seguridad, variedad y oferta cultural que solo Panamá puede ofrecer”, destacó Gloria de León, ministra de Turismo de Panamá.
Los centros comerciales con descuentos
Los centros comerciales participantes son Albrook Mall, Westland Mall, Los Andes Mall, Centro Comercial Los Pueblos, Megamall, Altaplaza Mall, Balboa Boutiques, Atrio Mall, Santiago Mall, Town Center, Soho Mall, centro comercial Los Pueblos Juan Diaz, Chiriquí Mall, Plaza Terronal, Colón 2000 y Federal Mall.
Cabe mencionar que Panamá tiene el impuesto de venta más bajo de la región (7 %), por lo que es un destino ideal para quienes buscan aprovechar al máximo su presupuesto y hacer compras.
El país además cuenta con conectividad conectividad aérea de primer nivel y múltiples ventajas para el turista, como precios competitivos, entretenimiento familiar, gastronomía internacional, opciones para todos los bolsillos y cupones exclusivos para visitantes extranjeros.
Es importante recordar que para ingresar al país no se requiere visado, y gracias al programa de Free Stopver, los viajeros pueden quedarse hasta siete días en Panamá sin costo adicional y disfrutar de dos destinos al precio de uno.
Con esta edición del Panamá Black Weekend, el país no solo busca impulsar su economía y el sector retail, sino también consolidarse como una capital regional del shopping.