Pandora lanza colección inspirada en monedas antiguas y símbolos atemporales

Este otoño, Pandora Talisman hace su debut introduciendo una nueva dirección en el universo de joyería de la marca. Inspirada en monedas antiguas, la colección transforma símbolos atemporales en expresiones modernas de sí mismos.
Este lanzamiento marca una desviación de los códigos de diseño tradicionales de la marca, ofreciendo una nueva estética basada en la narración, la textura y la belleza de la imperfección. La nueva colección invita a los usuarios a explorar sus propias identidades a través de piezas simbólicas que son significativas y visualmente distintas.
Doce diseños forman la base de la colección, grabados con inscripciones latinas como amor vincit omnia, ‘el amor lo conquista todo’ o per aspera ad astra, ‘a través de las dificultades hasta las estrellas’. Junto con motivos poderosos (corazones, lunas y estrellas), cada talismán de Pandora cuenta una historia de importante significado.
Mientras que un diseño presenta nácar artificial y chapado en oro de 14 quilates para agregar profundidad y dimensión, la pieza más grande está finamente grabada con flechas, un símbolo sorprendente de esperanza, resistencia y crecimiento.
La colección está elaborada en plata de ley, chapado en oro de 14k y acabados de metales mixtos, lo que permite combinaciones de estilo únicas.
“Pandora Talisman es más que una nueva colección, es una nueva forma de conectar, reflexionar y expresarse”, dicen A. Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, directores creativos sénior de Pandora. “Son portadores de memoria, reflejos de uno mismo y recordatorios suaves de que el significado es algo que hacemos nuestro”.
Cada Pandora Talisman se puede usar individualmente o en capas juntas en dos collares de nuevo diseño, creados específicamente para la colección en plata de ley característica de la marca, así como en baño de oro de 14 quilates. También son compatibles con los collares Pandora ME, lo que permite a los usuarios aún más formas de construir su propia historia visual, un símbolo a la vez.