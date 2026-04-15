Partido Conservador apoyará a Paloma Valencia para la Presidencia de Colombia

El Partido Conservador escogió de manera unánime a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la Presidencia. El anuncio lo hizo el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda.
“Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales”, afirmó Cepeda.
El partido aseguró que su respaldo a Valencia responde a una línea política sostenida en el tiempo.
“Aquí no hay improvisación ni decisiones de última hora. Hay coherencia, hay un camino recorrido y hay una convicción firme de defensa de Colombia”, señaló la colectividad.
Los conservadores enfatizaron que comparten con la candidata “los ideales y luchas” que han defendido en los últimos años.
El peso electoral conservador
En las elecciones legislativas del 8 de marzo, el Partido Conservador obtuvo cerca de 1,8 millones de votos para Senado, consolidando una base relevante de cara a la contienda presidencial.
La colectividad se impuso en tres departamentos clave: Bolívar, Guaviare y Tolima (47,57 %), territorios donde mantiene estructuras políticas regionales tradicionales.
Tal como se esperaba los partidos tradicionales se abultan por la candidata, parte de ese movimiento se explica por la decisión del abogado Abelardo De la Espriella de rechazar el respaldo de partidos, lo que dejó abierta la puerta para que otras colectividades se alineen en torno a una candidatura única.
Aún falta Cambio Radical, la colectividad tiene previsto definir su posición en las próximas horas, en medio de divisiones internas entre sectores cercanos a la casa Char —más inclinados hacia De la Espriella— y otros liderados por Germán Vargas Lleras, que no ven con buenos ojos al abogado.
La decisión de Cambio Radical podría terminar de inclinar la balanza dentro del bloque de derecha de cara a las elecciones presidenciales.