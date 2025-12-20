Estos partidos políticos en Colombia decidieron no acudir a consultas para elegir a sus candidatos de cara a 2026

De cara a las jornadas electorales que tendrá el país en 2026, tanto para elegir al Congreso de la República como para la Presidencia, los partidos políticos en Colombia continúan configurando sus opciones para participar en las contiendas.
El pasado 9 de diciembre, la Registraduría Nacional confirmó que 3.231 candidatos para el Congreso, distribuidos en 527 listas, se inscribieron para competir en los comicios del 8 de marzo de 2026.
Hasta la fecha, el censo electoral asciende a 41.358.355 colombianos habilitados para votar de acuerdo con la Registraduría.
Para la búsqueda de los nombres de los candidatos que irán a las elecciones, las organizaciones han planteado los mecanismos para lograr sus listas. Una de estas alternativas son las consultas, como la ya hecha por el Pacto Histórico.
Sin embargo, varios partidos han desistido de acudir a la consulta para elegir a sus candidatos.
Partidos que desistieron de hacer consultas
De acuerdo con información de Cambio, en las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) aparecían 35 partidos y movimientos con la intención de acudir a ese mecanismo, número que ha descendido en los últimos días.
En concreto, se trata de los siguientes partidos: Cambio Radical, Liberal, Conservador, Demócrata Colombiano y Colombia Justa Libres. Si bien la fecha límite para renunciar a la opción de realizar las consultas vence el lunes 22 de diciembre, la decisión ya fue tomada.
Según la información del portal, estos partidos “coincidieron en que la decisión se adoptó tras deliberaciones internas sobre el mejor camino para garantizar un proceso electoral estratégico y definir a su candidato internamente”.
Además, se explicó que no acudir a consultas les permite no quedar sujetos a los resultados que arrojen, y les da la posibilidad de hacer alianzas y tomar decisiones con mayor autonomía.