Avanza la carrera electoral: 3.231 candidatos inscritos para las elecciones de Congreso de 2026

La contienda política para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año sigue tomando forma y con ello fechas claves para tener en cuenta.
Por el lado del Congreso, la Registraduría Nacional confirmó que 3.231 candidatos, distribuidos en 527 listas, se inscribieron para competir en los comicios del 8 de marzo de 2026.
Hasta la fecha, el censo electoral asciende a 41.358.355 colombianos habilitados para votar de acuerdo con la Registraduría.
El censo definitivo se dará a conocer el 8 de febrero de 2026. La Registraduría recordó que cada mes realiza una actualización permanente de este registro, incorporando nuevas cédulas, así como las novedades asociadas a defunciones y movimientos de las Fuerzas Militares, lo que permite depurar y mantener al día el listado de votantes.
Senado: 1.124 candidatos en 27 listas
Para el Senado fueron inscritos 1.124 aspirantes, agrupados en 27 listas:
- Circunscripción nacional: 16 listas con 1.097 candidatos.
- Circunscripción indígena: 11 listas con 27 aspirantes.
Cámara de Representantes
A la Cámara se postularon 2.107 candidatos en 500 listas, distribuidas así:
- Territorial: 304 listas con 1.671 candidatos.
- Indígena: 10 listas con 22 candidatos.
- Afrodescendiente: 47 listas con 126 candidatos.
- Internacional: 17 listas con 44 candidatos.
- Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP): 122 listas con 244 candidatos.
El registrador nacional, Hernán Penagos, calificó como exitosa la jornada y destacó el rendimiento de la plataforma virtual habilitada por la entidad:
“El sistema web de inscripción fue muy eficiente y práctico: más del 90 % de las listas se postuló por esta herramienta y cerca del 70 % de los inscritos aceptó su candidatura mediante un código único enviado a su correo o WhatsApp”, afirmó.
En este mismo mes se espera que los registradores establezcan mediante resolución y un acuerdo con el alcalde, los lugares en que se instalarán mesas de votación y se fijarán en lugar público. En la misma línea, se espera que arranque la propaganda electoral
Penagos aseguró que la Registraduría continuará fortaleciendo las herramientas tecnológicas para facilitar la participación de electores y aspirantes.
Según el calendario electoral, el periodo para modificar las inscripciones —por renuncia o no aceptación— va del 9 al 15 de diciembre.
El 17 de diciembre se dará a conocer en la página la relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron aceptadas.
Esas son las fechas claves a tener en cuenta por este 2025. En cuanto a Presidencia el próximo 17 de diciembre vence el plazo para la inscripción de candidatos por firmas.
Nueva biometría facial para colombianos en el exterior
La Registraduría también puso en funcionamiento una herramienta de biometría facial destinada a los colombianos residentes en el exterior que requieren actualizar su puesto de votación, especialmente quienes cambiaron de residencia o no figuran en el censo electoral.
El objetivo es facilitar su participación tanto en las elecciones legislativas como en la elección presidencial de 2026.