PazdelRío y Grupo Coquecol, compañías de Grupo Trinity, entre las 10 con mejor reputación en Colombia

Grupo Trinity celebra un nuevo reconocimiento para dos de sus compañías. PazdelRío y Grupo Coquecol se posicionan dentro del Top 10 de empresas con mejor reputación en Colombia, según el ranking general de reputación del sector minero 2025, presentado por Brújula Minera. En esta edición, PazdelRío ascendió a la quinta (5) posición y Grupo Coquecol a la novena (9).
“La reputación es un activo invaluable y en Grupo Trinity la asumimos como una política viva, liderando empresas con un compromiso profundo con sus colaboradores, comunidades, clientes y reguladores. De eso hoy son ejemplo claro PazdelRío y Grupo Coquecol”, expresó Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity.
Los resultados del ranking destacan el trabajo constante de PazdelRío y Grupo Coquecol para fortalecer su relación con las comunidades, autoridades y demás grupos de interés. En municipios mineros y no mineros, PazdelRío ascendió de la quinta a la cuarta (4) posición en la percepción de reputación. Por su parte, Grupo Coquecol logró un salto histórico, pasando del puesto veinticinco al noveno (9).
“Este reconocimiento refleja la coherencia entre nuestra propuesta de valor comercial y nuestro compromiso social y ambiental, y el esfuerzo por garantizar operaciones seguras, sostenibles y centradas en las personas”, comentó Gabriel González Oñate, CEO de Grupo Coquecol.
Mientras que Fabio Galán, presidente de PazdelRío señaló: “En PazdelRío trabajamos con una política de apertura y sostenibilidad, creando más oportunidades para nuestras comunidades y buscando constantemente nuevas formas de impactar positivamente. La reputación se construye con hechos, y estos avances confirman que estamos en el camino correcto”.Tanto Grupo Coquecol como PazdelRío son firmantes del Pacto Global de Naciones Unidas – Capítulo Colombia, alineando sus estrategias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una directriz marcada desde Grupo Trinity, reforzando así el liderazgo de ambas empresas, no solo en términos de mercado, sino también en su compromiso con los Derechos Humanos, estándares laborales y la protección ambiental.