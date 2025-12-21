Así puede saber una persona si no le aparecen semanas de cotización a pensión en Colombia

Colpensiones y los fondos privados insisten recurrentemente en que las personas verifiquen si tienen al día todas sus semanas de cotización a pensión en Colombia.
Lo anterior pues la ausencia del tiempo genera retrasos en el reconocimiento de la jubilación por vejez y el trámite para recuperar ese tiempo puede ser engorroso.
Son varias las opciones que tienen los afiliados para verificar el tiempo correcto de aportes a pensión en Colombia.
Por ejemplo, para afiliados a Colpensiones se debe ingresar a la Sede Electrónica o al Portal Transaccional de la entidad. Una vez dentro, se busca la opción específica de «Historia Laboral» para descargar o consultar el registro completo.
Para afiliados fondos privados, la persona debe acceder a la Zona Transaccional o al portal de clientes del fondo, iniciar sesión y buscar la herramienta que permita consultar o descargar la Historia Laboral.
Así se recuperan las semanas perdidas de pensión en Colombia
La recomendación más importante es que se debe verificar que estén registrados todos los meses trabajados, tanto en condición de empleado como de independiente, identificando cualquier periodo faltante o no reportado.
Para lo anterior es fundamental confirmar que los nombres de las empresas y las fechas de inicio y finalización de cada vínculo laboral coincidan.
Esto último acompañado de que los aportes hechos por la empresa corresponden al nivel salarial del trabajador.
Ahora, si hay errores con las semanas de pensión en Colombia, por omisiones de periodos o información incorrecta en el documento, se debe iniciar un proceso de solicitud de corrección de la Historia Laboral ante la administradora.
Para recuperar el periodo cotizado es importante que el titular de la cuenta entregue, si los tiene, certificados de trabajo, desprendibles de nómina, o planillas de pago PILA (en el caso de cotizaciones como independiente).
La solicitud debe presentarse al diligenciar el formulario de solicitud de corrección dispuesto por la entidad de pensiones. Este trámite puede realizarse a través de los canales virtuales o de forma presencial de cada fondo de pensión en Colombia.