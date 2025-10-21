Descontarán más por pensión en Colombia a estos trabajadores si avalan reforma pensional

En los próximos días la Corte Constitucional podría definir el futuro de la reforma pensional que aprobó el Congreso de la República durante el año pasado. La norma establece importantes cambios para la pensión en Colombia.
Justamente una de las modificaciones más relevantes se centra en que algunos trabajadores podrían terminar haciendo mayores pagos por jubilación.
Sin embargo, el cambio, si es que es avalado, no aplicaría para todos los trabajadores del país sino para aquellos que tienen más altos ingresos en relación con los descuentos por pensión en Colombia.
Las modificaciones se incluyeron en el proyecto de ley con el objetivo de seguir promoviendo el sentido de solidaridad que debería promover el sistema de jubilaciones en Colombia.
Hay que tener en cuenta que puede pasar que la Corte Constitucional decida no declarar la legalidad de este u otros puntos de la norma, por lo que quedarían sin efecto dentro de lo que aprobó el legislativo.
¿A quiénes les descuentan más por pensión en Colombia?
Con esto de base, deben los trabajadores entender que, si ganan menos de $5.694.000 no verán nuevos descuentos dentro de su salario con fines de aportes a la pensión en Colombia.
En cambio, lo establecido por la reforma pensional sí aplica en estos casos:
- Más de 4 salarios mínimos: descuento extra de 1,5 %
- Más de 7 y hasta 11 salarios mínimos: 1,8 % adicional
- Más de 11 y hasta 19 salarios mínimos: 2,5 % adicional
- Más de 19 y hasta 20 salarios mínimos: 2,8 % adicional
- Más de 20 salarios mínimos: 3 % adicional
Estos descuentos se aplican para el fondo de solidaridad, que reúne los recursos para el bono de pensión en Colombia que se gira a los adultos mayores que están en la línea de pobreza.