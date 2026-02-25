¿Cambia la edad de pensión en Colombia si pasa la reforma pensional?

La reforma al sistema de jubilaciones, que ya fue aprobada por el Congreso de la República, sigue bajo estudio en la Corte Constitucional y espera la decisión definitiva para saber si la pensión en Colombia cambiará radicalmente.
El sistema se modificaría en sus frentes más importantes, empezando porque todos los trabaste deberían hacer aportes a Colpensiones.
Sin embargo, y fue uno de los llamados de atención de expertos, no cambió esta reforma puntos clave sobre los mecanismos y requisitos de pensión en Colombia.
A ojos de tanques de pensamiento como Fedesarrollo, era fundamental que se revisaran los cambios a la pensión en Colombia desde el lado del tiempo a cotizar y también la edad de retiro.
Otros cambios clave de la pensión en Colombia
Se planteaba incluso la opción de que los aportantes cumplieran el requisito de jubilación certificando tres años más de pagos al sistema, ya sea que se haga a fondos privados o al fondo público.
El gobierno Petro aseguró que no haría cambios a esos requisitos, pero aceptó que en los próximos años va a ser necesario que el país vea modificaciones en ese sentido.
Recomendado: Con nuevo salario mínimo en Colombia, ¿cambian descuentos por salud a pensionados?
La pensión en Colombia que se módica a través de la reforma tampoco hace modificaciones sobre el monto que se descuenta sobre el salario o incrementos porcentuales en la base de cotización.