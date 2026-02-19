Colombianos ahora tendrán que ahorrar $200 millones más para lograr una pensión de salario mínimo en fondo privado

La decisión de aumentar el salario mínimo en 23 %, como lo decretó el gobierno del presidente Petro, genera también presiones muy complejas para el ahorro a pensión en Colombia que hacen casi 20 millones de cotizantes en ese pilar.
El llamado de atención lo entregó Juan David Correa, presidente de Protección, uno de los fondos de jubilación más importantes de Colombia, quien aseguró que los aportantes ahora deben tener bastantes más ahorros para apuntar a tener una mesada igual a un salario mínimo.
El llamado de atención se suma al de Asofondos, gremio que reúne a los fondos de pensión en Colombia del sistema de ahorro individual, al tiempo que, para el caso de Colpensiones, la decisión sobre el aumento salarial demanda más recursos públicos para garantizar esas mesadas.
En entrevista con El Colombiano, Correa aseguró que las pensiones se ven afectadas directamente por el incremento del salario, entendiendo que la pensión mínima está establecida por la Constitución en un salario mínimo (hoy en $1.750.905).
“En la medida en que el incremento sea considerablemente superior a la capacidad de generación de valor de los recursos, los colombianos deberán acumular sumas adicionales para alcanzar su jubilación. Con incrementos tan considerables como el actual, se vuelve más difícil lograr el capital necesario para una pensión mínima”, dijo Correa.
Otras alertas para la pensión en Colombia en fondos privados
En ese análisis, agregó, hay dos consideraciones muy importantes: En el régimen público, de Colpensiones, los requisitos de semanas y edad se mantienen, pero la mesada se ajusta.
Sin embargo, en el sistema privado existe la posibilidad de pensionarse anticipadamente si se tiene el capital necesario y “el desafío es mayor”, agregó Correa.
Señaló el presidente de Protección que antes del incremento, una renta vitalicia para una pensión de salario mínimo costaba aproximadamente $350 millones. “Con los impactos del aumento salarial y otros decretos, hoy se requieren cerca de $550 millones. Es un incremento de casi el 50 % en la suma necesaria”.
Concluyó diciendo que, independientemente de que la Corte avale o no la reforma pensional, este golpe a los aportantes se mantiene en la medida en que el sistema pensional colombiano tiene el salario mínimo como variable fundamental.
Recomendado: Con nuevo salario mínimo en Colombia, ¿cambian descuentos por salud a pensionados?
“Al ser la mesada mínima, cualquier incremento superior a los cálculos técnicos —por encima de la inflación y la productividad— genera un impacto”, dijo sobre los efectos para la pensión en Colombia.