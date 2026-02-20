Fondos privados de pensión advierten cuál debería ser el futuro de la jubilación en Colombia

Vuelve a tomar fuerza el debate sobre la reforma al sistema de pensión en Colombia, en medio de lo que será el estudio a fondo que haga la Corte Constitucional sobre el proyecto de ley avalado por el Congreso.
Varios son los hechos que condicionan lo que será el futuro de la reforma a la Ley 100, incluyendo a los fondos privados y Colpensiones.
Dicen desde Asofondos, gremio de los fondos privados de pensión en Colombia, que, como está planteada la reforma, no se modifican las urgencias más importantes.
De esta manera, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dijo lo que podría pasar con el sistema en caso de que se aplique lo avalado por el legislativo, al tiempo que volvió a alertar si Colpensiones tiene o no capacidad para soportar las modificaciones.
¿Cambia radicalmente el sistema de pensión en Colombia?
En entrevista con Caracol Radio, Velasco aseveró que “el único en el que se puede confiar es el ahorro individual, sobre eso no hay discusión en el mundo”, afirmó.
Esto último recordando que la reforma pensional señala que Colpensiones debería entrar a manejar el ahorro de todos los trabajadores, y convertirse en un fondo con capacidad de llevar a cabo inversiones con los ahorros de los trabajadores.
Insistió Velasco en que “nuestra posición siempre ha sido promocionar el ahorro privado, es el único que garantiza realmente un futuro pensional”, dijo.
Se espera que en los próximos días la Corte defina lo que pasará con la reforma al sistema de pensión en Colombia y sobre quiénes se aplicarán las modificaciones.