Esto debe pasar para poder heredar todo el dinero de una pensión en Colombia: Condiciones cambian dependiendo del fondo

Heredar una pensión en Colombia tiene una serie de condiciones clave que deben cumplirse dependiendo estas de si quien obtiene el derecho lo hace a manos de Colpensiones o de alguno de los fondos privados que hay en el país.
Aclara la norma que solamente podrán acceder a este beneficio los cónyuges, hijos, padres o hermanos pero que cumplan también con otros requerimientos.
El monto del dinero por heredar una pensión en Colombia, cabe aclarar, depende de lo ahorrado por el aportante durante su vida laboral, así como los dineros que hubiera depositado en un fondo voluntario, por ejemplo.
Dinero que se entrega en Colpensiones por heredar una pensión en Colombia
Según el fondo público, en caso de que el afiliado o pensionado fallecido cumpliera con los requisitos para pensión y sus beneficiarios, Colpensiones les reconoce una pensión mensual de sobrevivientes.
Pero se aclara que en Colpensiones el dinero que el afiliado cotizó se integra a un fondo común por lo que no se hereda un capital acumulado. Lo que se hereda es el derecho a recibir una mesada pensional por el resto de la vida del beneficiario.
En este caso, la pensión en Colombia en este caso está sujeta a los descuentos obligatorios de ley, principalmente el aporte a salud, pero no hay descuentos adicionales.
Así ocurre en los fondos privados de pensión en Colombia
Si el capital acumulado en la cuenta individual del afiliado fallecido es suficiente para financiar una pensión de sobrevivientes para los beneficiarios, estos recibirán una mesada mensual. Al igual que en Colpensiones, esta pensión en Colombia tendrá los descuentos de ley (salud).
En caso de que el capital acumulado sea superior al necesario para financiar la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios calificados, el excedente de ese capital es de libre disposición.
En caso de que el aportante no cumpliera con los requisitos para pensión, o si el capital acumulado no alcanza para financiar una pensión, el total del capital acumulado en la cuenta individual.