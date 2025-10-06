Finanzas personales

Para heredar una pensión en Colombia de fondos privados hay que presentar este documento infaltable

La normativa vigente da cuenta de una serie de trámites fundamentales para heredar una pensión en Colombia de un fondo privado

bono de pensión en Colombia
Imagen: De Prosperidad Social

Recibir a modo de herencia un ahorro de pensión en Colombia de un cotizante que estuvo en fondos privados lleva a que los beneficiarios entreguen documentación infaltable.

Recuerda la norma que, para este caso, los documentos requeridos buscan probar dos cosas fundamentales: la muerte del afiliado o pensionado y la calidad de beneficiario o heredero según la ley.

Heredar una pensión en Colombia desde fondos tiene otros requerimientos, bien distintos, cuando se compara con lo que piden desde Colpensiones.

mesada de pensión en Colombia
Documentos del fallecido para heredar la pensión en Colombia

  1. Registro Civil de Defunción: Documento que certifica el fallecimiento
  2. Copia del Documento de Identidad del Causante: Cédula de ciudadanía, ampliada al 150 %
  3. Historia Laboral actualizada del Causante: Aunque el fondo ya la tiene, es bueno verificarla
  4. Última Declaración de Renta del Causante (si declaraba)
pensión en Colombia
Documentos de que deberían presentar los beneficiarios a manera de herencia

  1. Cónyuge: Copia del Documento de Identidad, registro civil de matrimonio, declaración de unión marital de hecho, escritura pública y acta de conciliación.
  2. Hijos: Copia del documento de identidad, registro nacimiento
semanas de cotización a pensión en Colombia
Cuando se trata de certificaciones para cónyuges, sirven mucho las pruebas para reconocer este beneficio de la pensión en Colombia documentos como: facturas conjuntas, cuentas bancarias compartidas, contratos de arrendamiento o incluso testimonios.

