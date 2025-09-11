Por estas causas le podrían demorar más de lo pensado su primera mesada de pensión

El reconocimiento de la pensión en Colombia está sujeto a una serie de condicionales, más allá de la edad de retiro y el mínimo de semanas de aportes.
También depende de que los afiliados entreguen los documentos solicitados para poder hacer el primer pago de la mesada.
Los requisitos de aplicación para el reconocimiento de la pensión suelen ser los mismos tanto para Colpensiones como para el fondo privado en el que pueda estar el trabajador.
Si bien la norma establece plazos máximos para la entrega de esa primera mesada, hay algunos hechos que esos cuatro meses que dicta la norma se estiren un poco más de lo previsto.
Causas para que se le demore más el reconocimiento de la pensión
- Inconsistencias en el historial de cotizaciones: De acuerdo con Colpensiones y los fondos privados suele ser una de las principales causas de demora. Esto último pues pueden existir inconsistencias en las semanas cotizadas, errores en los aportes o falta de unificación
- Volumen de solicitudes: Puede pasar también que la cantidad de solicitudes de pensión sobre pasen la capacidad de los fondos
- Falta de documentos: Si la solicitud inicial no está completa o falta algún documento requerido, el proceso se detiene
- Dificultades en la liquidación: El cálculo de la pensión, especialmente si la persona tuvo una historia laboral compleja, dependiendo del tipo de trabajo que tuvo y los aportes, puede complicar el proceso
Finalmente, puede darse también que por litigios o demandas presentadas por el solicitante demoren el proceso mientras que la justicia falla sobre demandas, por ejemplo, a empresas que no efectuaron todos los pagos a pensión.