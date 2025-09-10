Colpensiones confirma cuánta plata van a recibir las personas que hereden una pensión

Uno de los beneficios más importantes del sistema de jubilaciones tiene en cuenta lo que pasa cuando una persona hereda una pensión en Colombia. Las condiciones cambian un poco entre Colpensiones y lo que ocurre con los fondos privados.
De acuerdo con la normativa vigente, no todas las personas tienen el derecho de quedarse con una mesada o ahorros de un fallecido afiliado al fondo público.
Colpensiones confirma cuáles son los casos en los que se reconoce esta mesada a favor de un tercero o la entrega de todos los ahorros llevados a cabo por el titular de la cuenta durante un tiempo determinado de aportes al sistema de jubilación.
Lo que empieza por aclarar el fondo público es que, si el fallecido ya era pensionado, el monto de la pensión de sobrevivencia será igual al 100 % de la mesada pensional que recibía el fallecido en vida. Es decir, si la mesada era de $2 millones o $4 millones se entrega ese dinero al beneficiario.
En caso de que el fallecido estuviera haciendo aportes y no fuera jubilado, el monto se calcula basándose en el Ingreso Base de Liquidación (IBL) del fallecido, que generalmente es el promedio de los salarios sobre los que cotizó en los últimos 10 años antes de su muerte.
¿Cuánto se paga cuando se hereda una pensión en Colpensiones?
Explica Colpensiones que a ese ingreso base se le aplica una tasa de reemplazo que varía según las semanas cotizadas, iniciando en un 45 % del y aumentando. Progresivamente, un 2 % por cada 50 semanas adicionales cotizadas por encima de las primeras 500.
Según la normativa vigente, en ningún caso el, dinero que se entregue a manera de herencia puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente ni superior al 75% del IBL.
Finalmente, Colpensiones explica que, si existen varios beneficiarios, el monto total de la pensión se distribuye: el 50 % de la pensión es para el cónyuge o compañero y el otro 50 % se reparte en partes iguales entre los hijos.
En caso de que solo exista el cónyuge o hijos, el 100 % de la pensión es para el beneficiario o beneficiarios restantes.