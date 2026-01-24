Estos pensionados en Colombia tendrán beneficio en descuento por salud

La primera mesada para los pensionados en Colombia suele entregarse a cierre de este mes y el aumento por el salario mínimo lo van a recibir quienes, hasta el año pasado, recibían $1.423.500.
De acuerdo con el gobierno Petro, el aumento es importante hasta $1.750.905 para una porción muy relevante de los jubilados del país, quienes ven el ajuste del 23 %.
Para esta primera mesada del año, los pensionados en Colombia también verán el descuento en sus mesadas correspondiente a los pagos por salud, dependiendo del nivel de ingresos que reciben a manos de Colpensiones o del fondo público.
De esta manera, con una pensión de $1.750.905, los jubilados van a aportar el 4 % por salud, lo que representa un descuento del orden de los $70.036.
Los descuentos para los otros pensionados en Colombia
Lo anterior quiere decir que en todo el año 2026 los jubilados con un salario mínimo van a tener que pagar por salud cerca de $840.430, esto dentro del sistema que funciona con aportes a manera de solidaridad.
En el marco de la negociación del más reciente aumento del salario mínimo, los jubilados pidieron tener muy en cuenta una nueva reducción de los aportes obligatorios a salud teniendo en cuenta que el asumir el costo total de ese pago afectaba el poder adquisitivo.
Para los pensionados en Colombia que reciben más de un salario mínimo y hasta tres ven un descuento del 10 %, mientras que arriba de los tres salarios tienen que hacer un pago por salud del 12 %.