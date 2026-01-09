Casi un millón de mesadas de pensionados en Colombia tendrán este aumento por inflación: ¿A quiénes aplica?

El DANE informó este jueves 8 de enero cuál fue el resultado de la inflación correspondiente al año 2025. El incremento de los precios se estableció en el 5,10 %, lo que representó un leve recorte cuando se compara con el 5,2 % dado a conocer en 2024. El dato es fundamental pues establece el aumento de la mesada de millones de pensionados en Colombia.
De acuerdo con la normativa local, los jubilados con una mesada arriba del salario mínimo ($1.750.905) deben ver el aumento de su mesada con base en la inflación oficial reportada para el año anterior.
Esto quiere decir que unos 950.000 pensionados en Colombia, que reciben como mesada más de un salario mínimo, van a ver el incremento con base en la inflación: 5,10 %.
Algunas organizaciones de jubilados del país habían advertido que el incremento del 23 % del salario mínimo golpeaba el incremento de las mesadas de cientos de miles de colombianos toda vez que sus mesadas solo subían al 5 % y varios de los demás precios lo hacían al 23 %.
El aumento para los pensionados en Colombia
Si un jubilado en el país recibía como mesada cerca de $2.000.000, ahora verá un ajuste de $102.000 que tendrá que aplicarse, de manera inmediata, en la primera mesada del año, que se debe girar en enero de este año.
Los aumentos deben aplicarse tanto para las personas que están en Colpensiones como para aquellas que tienen sus ahorros en los fondos privados que operan en el país.
Sobre los descuentos extra que se aplican a estos pagos, como lo son los pagos por salud, la norma establece que depende del nivel de la mesada que reciben los pensionados en Colombia:
- Para pensionados con un salario mínimo: Descuento del 4 %
- Para pensionados entre uno y tres salarios mínimos: Descuento del 10 %
- Para pensionados arriba de los tres salarios mínimos: 12 %
Recomendado: Esto les descontarán a los pensionados en Colombia por salud con un salario mínimo
Los jubilados del país de más altos ingresos ven además un descuento por el fondo de solidaridad en sus mesadas, dinero que va a recoger los recursos para la población de mayor edad que está en la línea de pobreza.