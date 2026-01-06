A millones de pensionados en Colombia les subirá bastante menos el pago de la mesada: esta es la causa

Se estima que hay cerca de 2,2 millones de pensionados en Colombia y de estos, casi la mitad recibe un salario mínimo como mesada de jubilación, de acuerdo con datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo.
A estos jubilados son a los que el aumento del salario mínimo más les beneficia, entendiendo que el incremento de la mesada es del orden del 23 %, llevando el pago de $1.423.500 hasta $1.750.905.
Sin embargo, a la otra mitad de pensionados en Colombia el aumento será bastante menor al decretado por el gobierno Petro para el pago mínimo de los trabajadores del país.
Justamente el hecho de haber ordenado un aumento de ese nivel fue también una crítica de algunos jubilados, pues para ellos el aumento de la mesada es bastante más bajo y los precios asociados de la economía nacional suben más que la compensación por la inflación.
Lo que sube la mesada de los pensionados en Colombia con más de un salario mínimo
Hay que tener en cuenta en ese sentido que los pensionados en Colombia arriba del salario mínimo ven un ajuste de la mesada del orden del IPC, que se espera sea 5,1 % o 5,2 %.
Esto quiere decir que una persona con una mesada de jubilación del orden de $2.000.000 verá un aumento de, en caso de que la inflación sea del 5,2 %, de $104.000, por lo que la primera mesada de enero deberá llegar ya con ese ajuste.
Han pedido los jubilados del país que, dado el nuevo nivel del salario mínimo y las mesadas, los pagos obligatorios que deben hacerse por salud deberían bajar, con miras a proteger el poder adquisitivo.
Lo anterior tiene en cuenta también que los pensionados en Colombia que recibirán casi lo mismo que un salario mínimo sube con el ajuste del 23 % que aplica desde este año.