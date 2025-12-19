Buscan que a pensionados en Colombia no se les descuente pago por salud en estos casos

En medio de la discusión por el aumento del salario mínimo, los pensionados en Colombia dieron a conocer una serie de medidas que deberían tenerse en cuenta para esta población.
Indican los jubilados que la mesa de concertación de políticas salariales también debería definir políticas públicas sobre lo que sea el mejoramiento del poder adquisitivo de las personas que ya hicieron su retiro laboral.
Indicó la Confederación de Pensionados en Colombia (CPC) que hay soluciones que desde el Gobierno se pueden implementar para, por ejemplo, restituir derechos o mejorar la capacidad de gasto que tienen sobre todo los jubilados que reciben una mesada de un mínimo.
De acuerdo con esta agremiación, algunos jubilados del país no deberían pagar por salud, al tiempo que los que reciben mesadas más bajas deberían ver subsidios o alivios sobre los porcentajes correspondientes a pagos por este servicio.
Las peticiones de los pensionados en Colombia
“Insistimos en que no se cobre el aporte de la salud para la pensión de sobrevivientes cuando ya el usuario tiene pensión por vejez. No es justo que le descuente el doble aporte de la salud a sabiendas de que el que está vivo ya está pagando su salud”, expresó el vocero de la CPC, Jhon Jairo Díaz.
Hay que tener en cuenta que los jubilados del país han sido insistentes en mencionar que cualquier pérdida del poder adquisitivo para esta población es compleja de sustituir toda vez que ya no tienen la posibilidad de hacer parte del mercado laboral.
Finalmente, piden los pensionados en Colombia que se dé vida a un proyecto de ley que permita que se vuelva a pagar la mesada 14 para todos los jubilados del país.
De momento, el Congreso de la República tramita un proyecto mediante el cual se restablece este pago pero con foco en los profesores públicos del país.