Pensionados en Colombia deberán cumplir importante exigencia de la DIAN: Multa podría ser alta

De acuerdo con la normativa vigente, los pensionados en Colombia deberán cumplir importante exigencia de la DIAN para poder, entre otros, quedar al día con sus obligaciones tributarias.
Indica la regulación que la clasificación fue implementada por la DIAN para diferenciar los ingresos provenientes de jubilación, de aquellos ingresos obtenidos por salarios activos es ahora la 0020 (anteriormente agrupados bajo el código 0010).
De esta manera, los pensionados en Colombia deberán cumplir importante exigencia de la DIAN con miras a que la entidad cuente con la información concreta para hacer los cruces de datos.
Lo anterior con foco en entender y conocer la realidad económica, a detalle, de los jubilados del país y los casos en los que se les deben aplicar cargas impositivas para el impuesto sobre la renta.
Los pensionados en Colombia deberán cumplir importante exigencia de la DIAN, solo en estos casos
Con esto de base, la DIAN exige que el RUT refleje esta actividad para evitar inconsistencias administrativas que pueden generar en sanciones económicas a los jubilados.
De esta manera, los pensionados en Colombia deberán cumplir importante exigencia de la DIAN toda vez que las multas por no actualizar la información pueden superar los $524.000.
Una de las aclaraciones más importantes que hace la entidad se fija en que si bien tener el código 0020 no implica el pago de impuestos, los pensionados en Colombia deben declarar renta si durante el año 2025 cumplieron alguno de los requisitos que impone la norma.
Los pensionados en Colombia deberán cumplir importante exigencia de la DIAN acaparando también que, en Colombia, las pensiones están exentas de impuestos hasta las 1.000 UVT mensuales (aproximadamente $52,3 millones al mes en 2026).
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La DIAN explica en ese sentido que, para el caso colombiano, es probable que la mayor proporción de jubilados que deben declarar renta no tengan que pagar ningún tipo de impuesto.