Aplicarán nuevo descuento a pensionados en Colombia si Corte avala importante punto de la reforma pensional

Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional defina el futuro de la reforma pensional, incluyendo algunas modificaciones muy importantes sobre la mesada de los pensionados en Colombia.
Si bien el proyecto de ley no se enfoca en aprobar mayores modificaciones para los jubilados, hay algunas disposiciones sobre las que el Congreso de la República dio vía libre y que comprometen el pago mensual que se entrega a algunos retirados.
Los pensionados en Colombia que son foco de este cambio son aquellos que reciben mesadas más altas y la modificación aplicará desde el momento en que, si es que así pasa, la Corte apruebe la aplicación de la nueva ley.
Adicionalmente, aclara la norma, no discrimina este apartado si el jubilado hace parte de un fondo privado o si está inscrito en el sistema público que administra Colpensiones.
¿A qué pensionados en Colombia les aplicaría nuevo descuento?
Según se lee en el proyecto de ley que aprobó el Congreso de la República, los pensionados que devenguen una mesada superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($14.235.000), y hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($28.470.000), contribuirán para el Fondo de Solidaridad Pensional para la Subcuenta de Subsistencia.
Este descuento extra será del 1 % (lo que son entre $142.350 y $284.700). Para el caso de los jubilados que tengan una mesada superior a los 20 salarios mínimos contribuirán en 2 % para la misma cuenta.
Según la reforma pensional, los recursos que se consigan de este nuevo cobro a los pensionados en Colombia ayudarán a complementar el dinero que se necesita para el bono que se debe entregar a los adultos mayores de más bajos ingresos.