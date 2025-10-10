Pensionados en Colombia: ¿Pueden pedir que la mesada se divida y la paguen en quincenas?

Los pensionados en Colombia pueden despejar todas las dudas que tengan sobre sus mesadas dependiendo del régimen al que pertenezcan. Las condiciones pueden cambiar dependiendo de si la persona cotiza en Colpensiones o en un fondo privado.
De acuerdo con la normativa vigente, los jubilados tienen derecho a que se les informe los montos que se les van a consignar, así como los modos en los que les van a pagar.
Pero, de acuerdo con la norma, no es posible que los pensionados en Colombia le pidan a su fondo de jubilación que pague la mesada cada quincena.
La norma general y la práctica de las administradoras de pensiones (como Colpensiones, Fondos Privados y también el Fopep) es efectuar el pago de la pensión una vez al mes.
Lo que deben tener en cuenta los pensionados en Colombia
Aclarando que los calendarios de pago de estas entidades confirman que la mesada para los pensionados en Colombia se consigna, generalmente, alrededor del día 25 de cada mes.
Son, vale recordar, 13 mesadas (una de estas correspondiente a la mesada de fin de año) para la gran mayoría de jubilados en el país, 14 para algunos profesores y exmiembros de la fuerza pública.
Recomendado: Hombres con 900 semanas cotizadas: Colpensiones hace llamado si buscan traslado
Finalmente, hay que tener en cuenta, los pensionados en Colombia pueden elegir la entidad a las que se les consigna el dinero de la mesada, incluso pueden establecer si prefieren acercarse a algún punto físico y reclamar el pago en efectivo.