Finanzas personales

Estos son los pensionados en Colombia que más pagarán por salud en 2026

Para el año entrante, con el ajuste de las mesadas de los pensionados en Colombia también se fijan los descuentos por salud.

Por: -
reforma pensional
Reforma pensional. Foto: Presidencia

Compártelo en:

Se acerca el cierre de año y la definición en el aumento del pago para los pensionados en Colombia determina varios de los descuentos que se deben hacer por ley, de manera directa, a las mesadas.

De acuerdo con la normativa vigente, los jubilados deben asumir una serie de compromisos legales por ser Colombia un país con sistema solidario en salud.

pensionados en Colombia
Imagen: Alcaldía de Bogotá

De esta manera, los pensionados en Colombia, dependiendo de qué tan grande sea su mesada, ven una serie de cobros que se hacen de manera directa a la mesada, pagos que suelen incluir también aportes al fondo de solidaridad.

El aumento del salario mínimo y los ajustes de las mesadas que se hacen con inflación, para el año entrante, son fundamentales en ese sentido, pues determinan las personas que deben pagar más por salud.

pensionados en Colombia
Pensionados en Colombia. Foto: cortesía Banco Popular

¿Cuánto descuentan por salud a los pensionados en Colombia?

Según la normativa vigente, los descuentos directos a las mesadas se hacen de manera proporcional: quienes más tienen dinero más aportan al sistema de salud nacional.

  • Hasta 1 salario mínimo: Se descuenta el 4 %
  • Más de 1 y hasta 3 salarios mínimos: Se descuenta el 10 %. Este porcentaje se redujo para este grupo a partir de enero de 2024
  • Más de 3 salarios mínimos: Se descuenta el 12 %

Con esto de base, los más altos descuentos van a provenir de quienes ganan entre $1.423.500 y aquellas personas que reciben $4.270.500.

Los pensionados en Colombia cuya mesada está por encima de los $4.270.500 veranos un descuento del orden del 12 %, lo que significa que del total que reciben, casi $513.000 se van para salud.

Estos son los documentos que necesita para cambiar de fondo de pensiones en Colombia
Estos son los documentos que necesita para cambiar de fondo de pensiones. Imagen: Alcaldía de Ibagué

Recomendado: Mesadas de pensión en Colombia subirían esto si la inflación es del 5,51 %

Han pedido los jubilados que se sigan revisando los porcentajes y reducir esta carga en las mesadas con miras a seguir protegiendo el poder adquisitivo de los hogares que dependen, en gran medida, de esos ingresos.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: pensionados en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar