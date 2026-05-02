Sin estos documentos clave es imposible heredar una pensión en Colombia

Los fondos de jubilación recuerdan a sus jubilados y beneficiarios que se deben cumplir requisitos clave para poder heredar una pensión en Colombia.
Los procesos obligan a que las personas que busquen quedarse con una mesada presenten una serie de documentos para certificar que son, entre otros, beneficiarios de la jubilación por sobrevivencia.
Heredar una pensión en Colombia es posible en la medida en que se reconozcan los derechos de ciertos familiares y, en otros casos, dependientes económicos del fallecido.
Documentos que no pueden faltar para heredar una pensión en Colombia
- Cónyuge o compañero permanente
- Registro Civil de Matrimonio: Con nota marginal de que el matrimonio sigue vigente (expedición reciente)
- Declaración juramentada de Convivencia: En caso de unión marital de hecho, se requiere una manifestación escrita
- Hijos
- Hijos de 18 a 25 años: Certificado de escolaridad original expedido por una institución educativa formal aprobada por el Ministerio de Educación
- Hijos con discapacidad: Dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la junta de calificación de invalidez
- Declaración de dependencia económica
- Padres o hermanos con discapacidad
- Declaración Juramentada de Dependencia Económica: Solo proceden a falta de cónyuge e hijos
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Finalmente, el proceso para heredar una pensión en Colombia supone que se emita un documento que certifique que los padres o hermanos no gozan de otra prestación pensional.