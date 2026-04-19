Limitar inversiones en el exterior a fondos de pensiones afectará rentabilidad y ahorros de colombianos: Asofondos

En medio de la expectativa por el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional y a pocas semanas de las elecciones presidenciales, el panorama del sistema pensional colombiano se ve con incertidumbre.
Así lo aseguró en entrevista con El Tiempo Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien alertó sobre recientes decisiones del Gobierno que, en su opinión, están afectando la rentabilidad, el riesgo y la estabilidad de los ahorros de millones de afiliados.
Velasco explicó que, mientras la Corte define la legalidad de la reforma aprobada por el Congreso, el país continúa operando bajo las reglas de la Ley 100, vigentes desde hace tres décadas. Sin embargo, señaló que, en paralelo, el Gobierno ha impulsado medidas que deterioran las condiciones para los fondos privados y sus afiliados.
Según el dirigente gremial, la reciente limitación a las inversiones en el exterior de los fondos de pensiones reduce la diversificación de los portafolios y, con ello, afecta directamente la rentabilidad y el riesgo de los ahorros.
“Históricamente, los fondos han logrado una rentabilidad promedio anual de 8,4 %, con niveles de riesgo relativamente bajos. Si se restringe la inversión al mercado local, la rentabilidad podría caer a cerca del 3,7 % y con más del doble de riesgo”, advirtió.
Para Velasco, la justificación del Gobierno parte de un diagnóstico equivocado. Aseguró que el problema no es la falta de ahorro, sino la ausencia de proyectos viables, al punto que cerca de $11 billones no se ejecutaron el año pasado por falta de condiciones adecuadas.
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El presidente de Asofondos también cuestionó la legalidad de esta medida. A su juicio, el decreto podría contradecir la Constitución y la Ley 100, al desviar el objetivo de los recursos pensionales —que es financiar pensiones— hacia fines de política económica.
Además, advirtió que se estarían modificando las condiciones de inversión sin ajustar los parámetros regulatorios, lo que podría traducirse en peores resultados para los afiliados.
Otro frente de preocupación es el cambio en las reglas relacionadas con el aumento del salario mínimo y su impacto en las rentas vitalicias. Velasco explicó que el Gobierno redujo su participación en la cobertura del componente discrecional de esos incrementos, trasladando ese costo a los afiliados.
El efecto, según detalló, es significativo: una persona que antes necesitaba cerca de $350 millones para financiar una pensión de un salario mínimo bajo la modalidad de renta vitalicia, ahora requeriría alrededor de $550 millones. “Se le está trasladando al afiliado un costo adicional cercano a $200 millones”, afirmó.
Este cambio también tendría implicaciones sobre otros componentes del sistema, como los seguros de invalidez y sobrevivencia, las pensiones bajo retiro programado —que podrían ajustarse a la baja— y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que enfrentaría una mayor presión fiscal.
Adicionalmente, Velasco alertó sobre un proyecto de decreto que buscaría trasladar a Colpensiones cerca de $25 billones correspondientes a afiliados que están próximos a pensionarse. Según explicó, estos recursos permanecen invertidos en fondos privados y su traslado en un plazo corto podría generar riesgos jurídicos y financieros, además de presiones sobre el mercado de capitales.
En este contexto, el dirigente insistió en que, más allá del fallo de la Corte, Colombia necesita una nueva reforma pensional. “El sistema actual es insostenible, inequitativo y tiene baja cobertura, y la reforma aprobada no resuelve estos problemas de fondo”, afirmó.