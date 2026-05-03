Plan de vida, el nuevo rumbo que toma el negocio de los seguros en Colombia

Actualmente, formarse, emprender o construir estabilidad familiar son decisiones financieras concretas que están reconfigurando el papel del seguro en la vida de las personas.
En ese contexto, comienza a consolidarse una tendencia en la que la protección deja de centrarse en bienes y se enfoca en respaldar los proyectos de vida, una transformación que marca el rumbo de los seguros de personas.
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Hoy, los colombianos están invirtiendo más en cumplir su plan de vida, incluyendo experiencias de educación, apuestas de largo plazo como emprendimientos o bienestar familiar, lo que refleja un cambio en las prioridades.
Sin embargo, el diferencial ahora no está solo en invertir en esos sueños, sino en acompañarlos con mecanismos de protección que permitan sostenerlos en el tiempo.
Carlos Sánchez, presidente de BMI, explicó que este cambio abre una nueva conversación en el sector. “Las personas están construyendo proyectos de vida cada vez más consientes, y la protección debe evolucionar para estar a la altura de esas decisiones. No se trata solo de asegurar, sino de respaldar lo que realmente le da sentido a la vida de las personas”.
El cambio también responde a una evolución generacional. Mientras las nuevas generaciones priorizan experiencias y proyectos personales, el sector asegurador adapta su propuesta para acompañar estas decisiones, integrando soluciones que conectan con diferentes etapas de vida.
De cara a los próximos años, la tendencia apunta a una mayor sofisticación en las soluciones de asegurabilidad, con un enfoque más humano y cercano.
“En la medida en que los colombianos continúen priorizando sus metas personales, el sector tendrá la oportunidad de acompañarlos no solo en la protección de lo que tienen, sino en la construcción de la vida que quieren vivir”, concluyó el presidente de BMI.