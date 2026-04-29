Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de sus clientes y con el compromiso de apoyar a personas, trabajadores independientes y negocios que buscan una experiencia flexible, moderna y segura de cobrar y recibir plata, el Banco de Bogotá habilitó nuevas capacidades para personas y comercios: códigos QR asociados a las llaves personales de Bre-B para recibir pagos desde cualquier entidad bancaria o billetera digital, de forma segura, fácil y con más control para organizar los pagos.
Se generan desde tu celular o computador a través de la app o sitio web del Banco de Bogotá, como lo necesites: impreso o digital para compartir por SMS, WhatsApp o en redes sociales. En el Banco de Bogotá los QR son más tuyos que nunca.
Las personas podrán generar un código QR asociado a su llave y compartirlo para recibir pagos inmediatos, sin costo y de manera segura. Además, se podrán crear códigos QR con un valor específico, simplificando la experiencia de los clientes, tanto de quien cobra como de quien paga, y reduciendo errores en la digitación de la llave o del monto.
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Esta solución abre nuevas posibilidades para emprendedores, trabajadores independientes y pequeños comercios, al ofrecerles una alternativa simple e interoperable para recibir pagos en tiempo real sin necesidad de un datáfono. Solo se requiere la app del Banco de Bogotá.
Para las empresas, el Banco de Bogotá habilitó la posibilidad de vincular múltiples llaves para recibir pagos, incluyendo el MID (código de comercio), NIT, correo electrónico, celular y llaves alfanuméricas. Esta funcionalidad permite a las empresas contar con más alternativas para gestionar sus recaudos según sus necesidades.
“La integración entre códigos QR y múltiples llaves amplía las capacidades del ecosistema con soluciones adaptadas a distintas dinámicas de uso, desde pequeños cobros cotidianos hasta esquemas empresariales que requieren mayor flexibilidad en la administración de pagos. Hoy recibir pagos debe ser tan fácil como vender. Por eso seguimos innovando con soluciones que se adaptan a cada negocio, desde el más pequeño hasta el más grande”, señaló Jorge Castaño, vicepresidente corporativo de activos financieros y eficiencia de AVAL y presidente (e) Banco de Bogotá.
Actualmente,el Banco de Bogotá cuenta con 4,8 millones de llaves registradas de clientes persona natural, que reciben en promedio cerca de 1,3 millones de transferencias mensuales, reflejando el potencial de estas nuevas capacidades para seguir ampliando el uso de pagos digitales en Colombia.
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