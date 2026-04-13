Colombianos han movido más de $100 billones por Bre-B en sus primeros seis meses: micropagos lideran

Tras cumplirse el primer semestre desde el inicio de su operación, el ecosistema de pagos inmediatos Bre-B ha movilizado un valor superior a los $105 billones, producto de más de 670 millones de transacciones realizadas, según cifras del Banco de la República.
Las estadísticas de la entidad revelan que los usuarios están utilizando Bre-B principalmente para sus gastos cotidianos, pues la mayoría de las transacciones (39,3 %) se ubica en el rango de $10.000 a $50.000.
De hecho, el valor promedio de los pagos y envíos de dinero es de $156.711, lo que, según la entidad, demuestra que el sistema está sustituyendo efectivamente el uso de efectivo en actividades diarias como compras en tiendas, cafeterías y pequeños comercios.
A la fecha, Bre-B ya cuenta con más de 34 millones de usuarios registrados (entre personas naturales y comercios) y dispone de más de 103 millones de llaves activas, las cuales permiten enviar y recibir dinero las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República, destacó que Bre-B ha facilitado las transacciones cotidianas: “La operación de los últimos seis meses nos demuestra que los colombianos se están beneficiando de Bre-B al enviar y recibir dinero desde más de 200 entidades financieras", afirmó.
El banco central destacó en un comunicado que Bre-B continúa su evolución con la reciente incorporación del código QR interoperable, que permite a los comercios recibir pagos en tiempo real desde cualquier entidad financiera aliada con solo escanear una imagen.
Para el segundo semestre de 2026, el BanRep prevé que las personas naturales también puedan generar sus propios códigos QR. Además, se espera que a mitad de este año se reglamenten los pagos empresariales, lo que abrirá la puerta al pago de nóminas, dispersión a proveedores y recaudos a través de este canal de pagos inmediatos.
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