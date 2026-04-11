Bre-B prepara su segunda fase: BanRep quiere incluir fiduciarias y comisionistas en el sistema de pagos inmediatos

Tras cumplirse los primeros seis meses de operación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos de Colombia, las cifras demuestran una rápida adopción en el país y el Banco de la República sigue trabajando en la ampliación de los servicios relacionados.
Desde su lanzamiento el pasado 6 de octubre, el sistema ha procesado más de 630 millones de transacciones, manteniendo un ritmo de crecimiento constante que impulsa la consolidación del ecosistema de pagos digitales en el país, incluyendo ya operaciones en diversos comercios.
En entrevista con Valora Analitik, Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República, destacó que Bre-B ha permitido la digitalización de entidades que presentaban rezagos, como las cooperativas, lo que contribuye a la reducción del uso de efectivo.
Así mismo, adelantó que desde las mesas técnicas con la industria se trabaja para definir la normatividad que en una segunda etapa permita incluir pagos empresariales, servicios públicos y transferencias internacionales, así como la participación de fiduciarias y comisionistas de bolsa.
¿Cuál es el balance actual de Bre-B a seis meses de su inicio?
El pasado 6 de abril cumplimos los primeros seis meses de operación de Bre-B y la cifra es de más de 630 millones de transacciones procesadas. Tenemos un ritmo creciente, muy positivo para el desarrollo de este ecosistema; son muchas las operaciones que han cursado, inclusive ahora ya con comercios que aceptan pagos inmediatos.
¿Cómo se compara Bre-B con el resto de las operaciones del sistema financiero?
Es difícil hacer un contraste directo con operaciones de grandes montos, dado que Bre-B tiene un límite de $11 millones. Sin embargo, puedo señalar que las cifras muestran una acogida amplia y transversal por parte de todas las entidades financieras. Bre-B ha sido una oportunidad de crecimiento para todo el sector, incluyendo a cooperativas y otras entidades que tenían algún rezago en la digitalización de servicios de pago electrónicos.
¿Se ha percibido ya un cambio en el uso de efectivo por parte de los colombianos?
Aún es temprano para tener una estadística que refleje un cambio de comportamiento en la demanda de efectivo, pero la industria financiera ya nos relata cambios. Los usuarios están teniendo un menor uso de cajeros electrónicos para retirar efectivo y una menor necesidad de acudir a las oficinas para hacer consignaciones. Este tipo de acciones están empezando a sustituirse a través de Bre-B, lo que redunda en una mejor experiencia y comodidad para el usuario.
Respecto a las fallas o intermitencias que se han presentado, ¿qué medidas se han tomado?
Se presentaron algunos incidentes tanto en la infraestructura del Banco de la República como en los sistemas que Bre-B integra y de los mismos participantes. Esto nos permitió identificar correctivos tecnológicos para que, si llega a suceder una interrupción, la fricción para el usuario sea menor.
Lo más relevante es que el Banco introdujo un ajuste en la regulación para que, cuando la tecnología falle, el usuario reciba un mensaje claro que explique la razón de la falla: si es en su entidad de origen, en la entidad receptora o en otro componente del sistema. Esa mayor transparencia suma en la confianza del usuario sobre el sistema.
¿Qué mejoras se han implementado en la comunicación interna del sistema?
Hemos fortalecido los protocolos de comunicación para que la información sobre cualquier interrupción viaje más rápido en todo el ecosistema. Al ser un sistema con más de 200 participantes y múltiples sistemas interactuando, necesitamos asegurar que, ante una falla en cualquier nodo, el protocolo sea muy efectivo para informar con velocidad.
¿Cuáles son las metas de crecimiento y qué nuevos servicios se integrarán próximamente?
No tenemos una métrica oficial o meta particular de crecimiento, más allá de promocionar la masificación del sistema entre colombianos y comercios. No obstante, nuestro cronograma apunta a que hacia mitad de año publiquemos para comentarios el paquete de medidas para el escalamiento de Bre-B. Esto incluirá la construcción de propuestas para pagos de servicios públicos, transferencias internacionales y pagos empresariales. También daremos lineamientos para el acceso de nuevos actores, como fiduciarias y comisionistas.
¿Cómo posiciona Bre-B a Colombia en el contexto internacional?
Con la llegada de Bre-B, Colombia entra al grupo de naciones con infraestructura capaz de soportar pagos cotidianos inmediatos. Es un sistema referente para la región y otros países están interesados en nuestra arquitectura público-privada porque saben que los pagos inmediatos aceleran la inclusión financiera. Además, nos llena de orgullo mencionar que el Banco de la República recibió un galardón del instituto Central Banking por esta infraestructura de pagos.