Bre-B: ¿Colombia está lista para competir con Pix y Yape en pagos digitales? 

Bre-B ya mueve millones de transacciones en Colombia y empieza a consolidarse como la base de los pagos inmediatos en el país. En cuestión de meses, el sistema interoperable ha logrado una adopción acelerada entre usuarios y entidades financieras, posicionándose como una pieza clave en la transformación digital del sistema financiero.
Según cifras del Banco de la República, a corte del 17 de marzo de 2026, Bre-B registra más de 34,5 millones de clientes, más de 102 millones de llaves activas y más de 554 millones de transacciones realizadas. Estas cifras reflejan una rápida apropiación del sistema, especialmente si se tiene en cuenta que su implementación es reciente y que aún se encuentra en fase de expansión funcional.
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El crecimiento de Bre-B responde a una necesidad estructural del sistema financiero colombiano: reducir fricciones en las transferencias de dinero. A diferencia de modelos tradicionales, el sistema permite enviar recursos en tiempo real entre distintas entidades, sin importar el banco o billetera del usuario.
La masificación de las “llaves” —más de 102 millones registradas— evidencia que el mercado ya está migrando hacia esquemas de identificación más simples y ágiles para transferencias. Este avance no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también abre la puerta a nuevos modelos de negocio para fintech, comercios y plataformas digitales.
Además, el volumen de transacciones —más de 554 millones— sugiere que el sistema no solo está siendo adoptado, sino utilizado de forma recurrente, un indicador clave para medir la consolidación de este tipo de infraestructuras.
Pix y Yape: los referentes que marcan la meta regional de Bre-B
Sin embargo, el verdadero reto para Colombia está en el contexto regional. Sistemas como Pix en Brasil y Yape en Perú han alcanzado niveles de penetración que hoy redefinen la forma en que se mueve el dinero en esos países.
Pix, impulsado por el Banco Central de Brasil, supera los 170 millones de usuarios y procesó más de 7 billones de reales en enero de 2026. En Perú, Yape ha superado los 15 millones de usuarios activos, consolidándose como un motor de inclusión financiera .
Estos modelos no solo lograron adopción masiva, sino que se integraron profundamente en la economía cotidiana, desde pagos entre personas hasta comercio minorista, lo que eleva el estándar competitivo para Colombia.
El avance de Bre-B no depende únicamente de su tecnología. La experiencia internacional muestra que el éxito de estos sistemas está ligado a la articulación entre reguladores, entidades financieras y empresas tecnológicas.
“Actualmente ya existen soluciones para casos básicos como recaudo y dispersión de dinero, y el volumen de transacciones digitales ha venido creciendo de forma sostenida”, explicó Jeffrey Cardona, Head of Product de TumiPay. No obstante, advirtió que persisten retos en estabilidad operativa, conciliación y educación financiera .
En este punto, Colombia enfrenta un desafío clave: lograr que Bre-B no solo crezca en usuarios, sino que se convierta en un estándar de uso cotidiano.
Para el sector empresarial, Bre-B representa una oportunidad concreta de reducir costos de transacción y mejorar la eficiencia operativa. La interoperabilidad permite optimizar flujos de caja y habilitar nuevos servicios financieros digitales.
En paralelo, el sistema puede acelerar la inclusión financiera al facilitar el acceso a servicios digitales para poblaciones que históricamente han estado por fuera del sistema bancario tradicional.
El siguiente paso para Bre-B no es solo crecer en volumen, sino integrarse en una dinámica regional donde los sistemas de pagos inmediatos empiezan a conectarse.
Expertos anticipan que, en el mediano plazo, podría avanzar la interoperabilidad entre países, lo que permitiría transferencias transfronterizas más ágiles en América Latina.
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En ese escenario, Colombia no parte desde cero, pero tampoco lidera. Bre-B ha logrado una adopción rápida, pero el verdadero desafío será sostener ese crecimiento, ampliar casos de uso y cerrar la brecha frente a sistemas que ya son parte del día a día en otros mercados.
La pregunta de fondo no es si Bre-B funcionará, sino qué tan rápido podrá escalar para competir en una región donde los pagos digitales ya son una infraestructura esencial.