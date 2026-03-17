La razón por la que su deuda no baja aunque pague cada mes 

En Colombia, miles de hogares están cumpliendo con sus obligaciones financieras mes a mes, pero con una sensación cada vez más extendida: la deuda no disminuye.
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Aunque los pagos se realizan puntualmente, el saldo parece estancado y el margen de maniobra en el presupuesto se reduce. Este fenómeno, lejos de ser aislado, responde a una combinación de factores que hoy cobran mayor relevancia en un entorno de tasas de interés elevadas.
El contexto macroeconómico refuerza esta presión. Actualmente, la tasa de política monetaria del Banco de la República se ubica en 10,25 %, mientras que el interés bancario corriente para créditos de consumo y ordinarios alcanza el 17,01 % efectivo anual.
A esto se suma una inflación anual de 5,29 % a febrero de 2026, lo que mantiene encarecido el acceso al crédito y reduce la capacidad adquisitiva de los hogares. En este escenario, incluso decisiones financieras aparentemente manejables pueden tener efectos acumulativos más costosos.
Su deuda no baja: claves detrás del problema
De acuerdo con un informe de la firma Crowe Co, el problema no radica únicamente en el monto total de la deuda, sino en la estructura y comportamiento de ciertas obligaciones específicas. Más que dejar de pagar, el riesgo comienza cuando el esfuerzo por cumplir empieza a desplazar gastos esenciales o a generar nuevas dependencias financieras.
Uno de los casos más representativos es el uso de tarjetas de crédito bajo el esquema de pago mínimo. Aunque esta práctica permite mantener al día la obligación, “mes tras mes, buena parte de ese pago se va en intereses y muy poco baja realmente el saldo”.
En consecuencia, el capital prácticamente no se reduce, prolongando el ciclo de endeudamiento. Este comportamiento se vuelve especialmente crítico cuando la tarjeta deja de ser un mecanismo puntual y pasa a financiar gastos básicos como mercado o transporte.
A esto se suman los créditos de consumo o libre inversión que, si bien pueden resolver necesidades inmediatas, terminan convirtiéndose en cargas fijas que limitan la liquidez mensual.
El análisis advierte que la clave no está solo en la capacidad de pago, sino en el espacio financiero que queda tras cubrir la cuota. Si este margen es insuficiente para cubrir gastos esenciales, la deuda deja de ser sostenible en términos prácticos.
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Otro factor determinante es la refinanciación. En teoría, este mecanismo debería aliviar la presión financiera, pero en la práctica puede implicar un mayor costo total. Reducir la cuota mensual a cambio de extender el plazo puede generar una falsa sensación de alivio.
Por ello, el informe enfatiza la necesidad de evaluar no solo la cuota, sino variables como la tasa, los seguros y el costo total del crédito, especialmente en un momento en que el mercado espera decisiones clave del Banco de la República sobre el rumbo de las tasas.
Señales financieras que explican por qué su deuda no baja
Las compras a cuotas también juegan un papel relevante. Aunque individualmente parecen manejables, su acumulación puede comprometer una proporción significativa del ingreso.
Este fenómeno es particularmente frecuente en consumos cotidianos o decisiones impulsivas que, sumadas, generan una carga financiera estructural antes de iniciar el mes.
Finalmente, el uso recurrente de avances, cupos rotativos o sobregiros para cubrir gastos corrientes representa una señal de alerta crítica. Este tipo de financiamiento, generalmente más costoso, indica un desbalance entre ingresos y gastos que puede escalar rápidamente si no se corrige.
En palabras del informe, no se trata solo del costo del dinero, sino de lo que revela sobre la salud financiera del hogar.
Qué viene para las tasas de interés y por qué importa para su deuda
En este contexto, la próxima decisión del Banco de la República, prevista para el 31 de marzo, será clave para el mercado financiero. Sin embargo, el impacto real en los hogares dependerá no solo de los movimientos de tasas, sino de las decisiones individuales frente a sus obligaciones actuales.
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La recomendación de fondo es clara: no esperar a caer en mora para actuar. Identificar qué deudas están generando mayor presión y entender su dinámica puede ser más determinante que cualquier cambio en el entorno macroeconómico.