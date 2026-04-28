Definen elemento de seguridad clave que pueden usar conjuntos bajo estrictas normas

Los conjuntos residenciales continúan consolidándose como uno de los principales modelos de vivienda en el país. En consecuencia, cada vez más ciudadanos optan por vivir bajo el régimen de propiedad horizontal, una modalidad que implica normas de convivencia, administración compartida y decisiones colectivas orientadas a garantizar el bienestar común.
Uno de los factores que más incide en la elección de este tipo de vivienda, además de las zonas comunes, es la presencia de vigilancia privada. Este componente, percibido como un elemento clave para la seguridad, ha llevado a las administraciones a implementar medidas adicionales que refuercen la protección de residentes y bienes. En ese contexto, el uso de cercas eléctricas se ha convertido en una alternativa recurrente para prevenir el ingreso de personas ajenas a los complejos habitacionales.
No obstante, la instalación de estos sistemas no puede realizarse de manera indiscriminada. Su implementación está sujeta a una regulación específica que establece parámetros técnicos y condiciones de seguridad obligatorias. El objetivo es evitar riesgos tanto para los habitantes como para visitantes y transeúntes que puedan circular en las inmediaciones de los conjuntos.
¿Cuál es la norma que regula el cercado eléctrico en conjuntos?
En Colombia, la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía fija las condiciones que deben cumplir los sistemas de cercado eléctrico. Esta normativa establece, entre otros aspectos, que los impulsos eléctricos no deben superar los 10.000 voltios y que su duración máxima debe ser de 10 milisegundos. Con estas limitaciones se busca reducir el riesgo de lesiones derivadas de descargas prolongadas o de alta intensidad.
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Adicionalmente, la resolución exige que las cercas eléctricas cuenten con señalización visible y permanente. Estas advertencias deben ubicarse a intervalos no mayores a cinco metros, con el fin de alertar de manera clara sobre la presencia del sistema. Asimismo, se indica que la instalación debe realizarse dentro de los límites del conjunto residencial, evitando afectar el espacio público o zonas externas.
La norma también contempla criterios técnicos relacionados con la seguridad operativa. Entre ellos, se establece que el sistema debe diseñarse de tal forma que minimice la probabilidad de contacto accidental, tanto para personas como para animales. De igual manera, es obligatorio incorporar mecanismos de puesta a tierra y dispositivos de protección contra descargas atmosféricas, lo que contribuye a prevenir fallas eléctricas y posibles iincidentes.