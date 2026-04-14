Personas que viven en conjuntos tendrá multa por incumplir norma clave en apartamentos

Las normas de convivencia en los conjuntos residenciales en Colombia están reguladas principalmente por la Ley 675 de 2001, que establece los lineamientos para la vida en copropiedad. Esta normativa contempla disposiciones que, aunque puedan parecer menores o inofensivas, pueden dar lugar a sanciones si así lo determinan los reglamentos internos de cada conjunto.
En este contexto, prácticas cotidianas como colgar ropa en ventanas, rejas o balcones pueden convertirse en motivo de conflicto. Aunque algunos residentes consideren que estas acciones se realizan dentro de los límites de su propiedad privada, lo cierto es que, al tratarse de espacios visibles desde el exterior, pueden ser objeto de regulación por parte de la copropiedad.
La imposición de sanciones depende, en todo caso, de que la restricción esté expresamente consignada en el reglamento de propiedad horizontal. Dichos reglamentos, aprobados por la asamblea de copropietarios, tienen la facultad de establecer normas específicas de comportamiento orientadas a preservar la armonía y el adecuado uso de las áreas comunes y privadas con incidencia visual en el entorno.
En la mayoría de los casos, este tipo de prohibiciones responde a criterios relacionados con la estética del conjunto. La exposición de prendas en fachadas o balcones puede considerarse una alteración del orden visual, lo que lleva a que algunas administraciones adopten medidas para evitar este tipo de situaciones y mantener una imagen uniforme del conjunto residencial.
¿De cuánto es la multa por colgar ropa en conjuntos?
En cuanto a las sanciones económicas, la ley establece límites claros. Las multas no pueden exceder el equivalente a dos veces el valor de la cuota mensual de administración que paga el residente. Por lo tanto, el monto específico dependerá de la tarifa vigente en cada conjunto residencial.
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No obstante, para que una sanción sea válida, es indispensable que la conducta esté previamente definida como infracción en el reglamento interno y que se indique de manera expresa la consecuencia aplicable. Además, el procedimiento sancionatorio debe respetar el debido proceso, garantizando al residente la posibilidad de presentar sus descargos antes de la imposición de cualquier multa.