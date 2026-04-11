Residentes en conjuntos hacen pago de servicio que pocos conocen y los beneficia

La seguridad en los conjuntos residenciales en Colombia no depende únicamente de la contratación de empresas encargadas de la vigilancia. En los últimos años, la protección de los bienes comunes de las copropiedades se ha consolidado como un componente clave para salvaguardar el patrimonio colectivo. Este enfoque complementa las labores de control y supervisión, al ofrecer respaldo económico frente a eventuales daños que puedan afectar la infraestructura compartida.
En este contexto, las pólizas de seguros están diseñadas para cubrir elementos esenciales que garantizan el funcionamiento adecuado de los inmuebles. La finalidad es asegurar la continuidad operativa de las edificaciones y mitigar el impacto financiero derivado de posibles siniestros.
La normativa colombiana establece la obligación de contar con seguros contra riesgos como incendios y terremotos. Sin embargo, muchas copropiedades han optado por ampliar estas coberturas para incluir otros eventos, en función de sus necesidades particulares y del entorno en el que se encuentran. Esta ampliación permite una gestión más integral del riesgo y una mayor protección frente a contingencias diversas.
La activación de la póliza ocurre cuando se presenta un siniestro contemplado dentro de las condiciones del seguro. A partir de ese momento, la administración del conjunto debe notificar a la aseguradora para que se realice la evaluación correspondiente y se determine el alcance de los daños. Este proceso es fundamental para establecer la indemnización y ejecutar las reparaciones necesarias.
Así se distribuye el pago de la póliza de bienes comunes
En cuanto al pago de la póliza, es importante señalar que este se financia a través de las cuotas de administración. Todos los copropietarios contribuyen según su coeficiente de participación, lo que permite distribuir el costo de manera proporcional. De esta forma, se garantiza que la carga económica se reparta equitativamente entre los residentes, en función de su participación en la copropiedad.
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No obstante, este sistema enfrenta desafíos relevantes. Uno de los principales consiste en definir adecuadamente el valor asegurado, el cual debe corresponder al costo de reconstrucción del inmueble y no a su valor comercial.
Asimismo, resulta necesario actualizar periódicamente estos valores, considerando que los costos de construcción pueden variar de forma significativa con el tiempo. A ello se suma la importancia de ajustar las coberturas a las características específicas de cada edificación y a los riesgos propios de su entorno.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que estas pólizas no cubren daños derivados del desgaste por uso ni aquellos ocasionados por la falta de mantenimiento.