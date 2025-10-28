Pensionados en Colombia tendrán importante descuento en tiquetes aéreos

Los afiliados y pensionados de Colpensiones ahora tendrán la posibilidad de viajar dentro y fuera del país con tarifas reducidas. La administradora de pensiones firmó una alianza con JetSmart Airlines, mediante la cual sus beneficiarios podrán acceder a descuentos de hasta el 30 % en tiquetes nacionales e internacionales.
La iniciativa, que estará disponible por tiempo limitado, busca facilitar el acceso al turismo y ofrecer alternativas económicas para quienes cuentan con ingresos fijos o pensiones, en un momento en que los viajes aéreos vuelven a tomar fuerza en Colombia.
Descuentos y condiciones para acceder al beneficio
El beneficio estará disponible para quienes adquieran sus tiquetes entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, siempre que los vuelos se realicen antes del 19 de marzo de 2026. Los usuarios deberán ingresar el código promocional COLPE30 durante el proceso de compra y realizar su reserva con al menos siete días de anticipación.
La magnitud del descuento dependerá de la tarifa elegida y del momento del viaje. En las tarifas regulares, el ahorro podrá alcanzar hasta el 30 %, mientras que en las tarifas promocionales se aplicará un 10 % de descuento. En las temporadas de alta demanda, el beneficio será del 15 %, y aplicará durante fechas como el 31 de octubre al 3 de noviembre, del 14 al 17 de noviembre de 2025, del 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026, y del 13 al 18 de febrero de 2026.
Rutas incluidas y cobertura
El acuerdo cubre todas las rutas nacionales e internacionales operadas por JetSmart. En Colombia, la aerolínea conecta actualmente 10 destinos principales con una red de 19 rutas domésticas, entre los que se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Montería y San Andrés.
En el ámbito internacional, los descuentos también aplican para vuelos hacia los destinos del continente donde JetSmart tiene operación directa, ampliando las posibilidades de viaje para los pensionados colombianos que deseen explorar fuera del país.
“Queremos fortalecer las oportunidades de viaje para los afiliados de Colpensiones y facilitar su acceso a experiencias seguras, asequibles y memorables”, afirmó Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSmart en Colombia.
Por su parte, Paola Palmariny, vicepresidenta comercial y de servicio al ciudadano de Colpensiones, destacó que este acuerdo “forma parte de una estrategia institucional enfocada en mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social de los pensionados del país”.
El convenio se da en un contexto de recuperación del transporte aéreo nacional, tras los años de contracción derivados de la pandemia. Las aerolíneas de bajo costo continúan ganando protagonismo en el mercado colombiano y la demanda por destinos locales mantiene una tendencia al alza.