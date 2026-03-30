Personas con drones en Colombia tendrán que aplicar estas medidas para su manejo

La Aeronáutica Civil puso en marcha una estrategia de alcance nacional orientada a fortalecer el uso responsable de drones en Colombia. La iniciativa, denominada “Vuela Legal, Vuela Seguro”, busca promover prácticas adecuadas entre operadores, empresas y ciudadanos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger tanto la seguridad aérea como la integridad de las personas.
A través de este programa, la autoridad aeronáutica pretende acercar la regulación a la ciudadanía mediante procesos pedagógicos que expliquen de forma clara los requisitos para la operación de estos dispositivos, los procedimientos de certificación y las categorías establecidas en el reglamento RAC 100. La estrategia apunta a facilitar la comprensión de un marco normativo que, aunque técnico, resulta esencial para prevenir incidentes y asegurar una convivencia adecuada entre las distintas formas de uso del espacio aéreo.
La campaña se desarrollará a lo largo del año mediante actividades presenciales y virtuales en diferentes regiones del país. Estas jornadas estarán dirigidas a autoridades locales, empresas del sector, operadores y usuarios recreativos, con el fin de ampliar la difusión de la información y fomentar una cultura de cumplimiento. Según la Aeronáutica Civil, este esfuerzo responde al crecimiento sostenido en el uso de drones en actividades comerciales, industriales y recreativas, lo que exige una mayor apropiación de las normas por parte de quienes utilizan estas tecnologías.
¿Cómo puede manejar un dron en Colombia para cumplir la norma?
En el marco de la estrategia, la entidad también emitió una serie de recomendaciones para el manejo adecuado de drones en el país. Entre las principales indicaciones, se destaca la prohibición de volar cerca de aeropuertos o zonas de operación aérea, así como la necesidad de evitar el sobrevuelo de aglomeraciones de personas, dado el riesgo que esto representa en caso de incidentes. De igual forma, se recuerda la importancia de respetar los límites de altura establecidos por la normativa, que oscilan entre los 120 y 123 metros.
Asimismo, se recomienda consultar el Visor Geográfico de UAS antes de cada operación, con el fin de identificar restricciones o condiciones específicas del espacio aéreo. Los operadores deben evitar poner en riesgo la fauna, los entornos naturales y el espacio público, además de mantener el dron dentro del alcance visual en todo momento. También es fundamental verificar si se requieren permisos o autorizaciones previas, así como cumplir con los procesos de registro y certificación cuando la normativa lo exija.