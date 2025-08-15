Philip Morris International anunció una nueva apuesta en los mercados de la región Andina, el Caribe y Centro América.
Desde este segundo semestre del año la compañía operará en la región por medio de un nuevo clúster que incluye los países de estas regiones que integran más 30 mercados y un portafolio multicategoría, y que se conocerá como el Clúster CCA (Caribe, Centroamérica y Andina).
La división será liderada por el colombiano Alberto Recio Ramos quien venía desempeñando como presidente para el Clúster Andino (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).
Dentro de sus prioridades estará seguir diversificando el portafolio de alternativas de menor riesgo que los cigarrillos para aquellos adultos usuarios de tabaco y nicotina.
Esta nueva estructura representa importantes oportunidades de crecimiento para la compañía y sus afiliadas a través de su visión libre de humo.
El nuevo enfoque de Philip Morris International
De acuerdo con estimaciones de la compañía, en el primer semestre de 2025 se han dejado de encender más de 122 millones de cigarrillos en el Clúster CCA – volumen de ventas de los consumibles de tabaco calentado-. En el caso colombiano esta cifra alcanzó los 87 millones.
“En la compañía queremos que los cigarrillos se conviertan en un asunto del pasado, por eso hemos construido nuestro presente y futuro sobre una nueva categoría de productos libres de humo, que, no son para menores de edad o personas que no consumen tabaco o nicotina; y que, si bien no están exentos de riesgo, al estar libres de combustión, son una mejor alternativa para los fumadores adultos en comparación con los cigarrillos tradicionales”, afirmó Recio.
Recomendado: Phillip Morris International nombra nuevo CEO Global
Para Recio, lograr el objetivo de que los cigarrillos se conviertan en piezas de museo “sólo será posible si se generan marcos regulatorios y fiscales idóneos y se cuenta con el apoyo de la sociedad civil”.
“Esto último va de la mano de educación, el acceso a información veraz y basada en ciencia, sin sesgos ideológicos, privilegiar la compra de producto legal, evitando las distorsiones generadas por el mercado negro y evitando que los menores de edad o personas que nunca han consumido nicotina adquieran tanto cigarrillos como estas nuevas alternativas”, finalizó.