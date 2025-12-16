No habrá pico y placa en Medellín en estas fechas

La Alcaldía dio a conocer la suspensión de la medida del pico y placa en Medellín por la temporada de fin de año, atendiendo la salida masiva de ciudadanos y para facilitar el tránsito de sus habitantes.
La decisión aplica, dijo la administración, entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026. Esta decisión se fundamenta en un estudio técnico que evidencia una reducción de hasta el 21 % en el flujo vehicular durante la temporada de fin de año, agregó la Alcaldía.
El análisis para la suspensión del pico y placa en Medellín se realizó con base en datos recolectados en los principales corredores viales de Medellín, entre ellos Autopista Sur, carrera 80, avenida El Poblado, avenida Guayabal, vía Las Palmas, avenida Oriental, avenida Regional y las carreras 64 C y 65.
“La información obtenida confirma que la demanda vehicular en estas fechas permite implementar la suspensión sin generar afectaciones significativas en la movilidad”, complementa el informe.
Con esto de base, el pico y placa en Medellín retomará su vigencia habitual desde el lunes 19 de enero de 2026. A partir de esa fecha, aplicará con sanción económica, sin periodo pedagógico, para aquellas personas que la incumplan.
Más medidas sobre el pico y placa en Medellín
“La secuencia numérica que se adopta para reiniciar la restricción es la misma del segundo semestre de 2025, es decir, se prohíbe la circulación entre las 5:00 a. m. y 8:00 p. m. a vehículos con placas terminadas en: 6 y 9 (lunes), 5 y 7 (martes), 1 y 8 (miércoles), 0 y 2 (jueves), 3 y 4 (viernes)”, agregó la administración.
Para las motos, se aplica la misma restricción, pero con el primer número de la placa. Se exonerarán las vías de conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.
Finalmente, el pico y placa en Medellín que queda exento para los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. “En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera. La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no se exceptúan por decisiones autónomas de sus administraciones municipales”.