Alcaldía de Medellín anunció suspensión de pico y placa durante Semana Santa y definió fecha de retorno

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció recientemente, a través de su cuenta en la red social X, las medidas que se implementarán en la ciudad con motivo de la Semana Santa. Estas disposiciones buscan facilitar la movilidad de los ciudadanos y visitantes durante uno de los periodos de mayor flujo vehicular del año, según explicó.
El mandatario explicó que, durante la denominada semana mayor, no aplicará la restricción de pico y placa en Medellín. Según indicó, la suspensión de esta medida tiene como propósito principal agilizar la entrada y salida de viajeros, así como reducir posibles congestiones en los accesos a la ciudad.
Asimismo, Gutiérrez señaló que se dispondrá de un acompañamiento permanente por parte de los agentes de tránsito en los principales corredores viales. Estos funcionarios estarán encargados de supervisar y regular la circulación, además de custodiar tanto los ingresos como las salidas de vehículos, con el fin de garantizar un tránsito más ordenado y seguro.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció recientemente, a través de su cuenta en la red social X, las medidas que se implementarán en la ciudad con motivo de la Semana Santa. Estas disposiciones buscan facilitar la movilidad de los ciudadanos y visitantes durante uno de los periodos de mayor flujo vehicular del año, según explicó. El mandatario explicó que, durante la denominada semana mayor, no aplicará la restricción de pico y placa en Medellín. Según indicó, la suspensión de esta medida tiene como propósito principal agilizar la entrada y salida de viajeros, así como reducir posibles congestiones en los accesos a la ciudad. Asimismo, Gutiérrez señaló que se dispondrá de un acompañamiento permanente por parte de los agentes de tránsito en los principales corredores viales. Estos funcionarios estarán encargados de supervisar y regular la circulación, además de custodiar tanto los ingresos como las salidas de vehículos, con el fin de garantizar un tránsito más ordenado y seguro. De acuerdo con el anuncio, la suspensión del pico y placa comenzará a regir desde el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el lunes 6 de abril, fecha en la que se retomará la aplicación habitual de la medida. Esta decisión se alinea con estrategias adoptadas en años anteriores para atender el incremento en la movilidad durante esta temporada. Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos que planean viajar para que tomen precauciones antes de iniciar sus desplazamientos. En particular, recomendó revisar el estado mecánico de los vehículos, portar la documentación al día y consultar previamente las condiciones de las vías.
De acuerdo con el anuncio, la suspensión del pico y placa comenzará a regir desde el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el lunes 6 de abril, fecha en la que se retomará la aplicación habitual de la medida. Esta decisión se alinea con estrategias adoptadas en años anteriores para atender el incremento en la movilidad durante esta temporada.
Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos que planean viajar para que tomen precauciones antes de iniciar sus desplazamientos. En particular, recomendó revisar el estado mecánico de los vehículos, portar la documentación al día y consultar previamente las condiciones de las vías.