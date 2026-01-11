Pico y placa regional para el puente festivo en Bogotá: Importante vía tendrá cambio clave para la movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá confirmó la aplicación del pico y placa regional durante el fin de semana del puente festivo de Reyes, una medida que se adopta de manera recurrente con el propósito de regular el ingreso de vehículos a la ciudad y mitigar los altos niveles de congestión que se presentan al cierre de este periodo de descanso.
La estrategia busca ordenar el retorno de miles de viajeros que se desplazan desde distintos municipios y departamentos hacia la capital del país.
De acuerdo con la programación establecida por el Distrito, la restricción vehicular se implementará en franjas horarias específicas durante la jornada de retorno.
Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, únicamente podrán ingresar a Bogotá los automóviles cuyas placas finalicen en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.
Posteriormente, desde las 4:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m., el ingreso quedará habilitado exclusivamente para los vehículos con placas terminadas en número impar, correspondientes a 1, 3, 5, 7 y 9.
Una vez concluido este horario, se levantará la restricción y el tránsito se normalizará, permitiendo el acceso de todos los conductores sin distinción de número de placa.
¿Cuál será el cambio que tendrá la carrera Séptima en Bogotá durante el puente festivo?
Como complemento a esta medida, la Secretaría de Movilidad anunció la implementación de un plan de tráfico reversible en uno de los corredores con mayor demanda vehicular: la carrera Séptima. Este operativo se aplicará tanto el domingo 11 como el lunes festivo 12 de enero de 2026 y consistirá en habilitar la vía en un único sentido, de norte a sur, con el fin de facilitar el ingreso de los vehículos provenientes de los municipios cercanos a Bogotá.
Recomendado: Pico y placa solidario en Bogotá subirá de precio con fuerza para estas personas: ¿Cuándo aplicará?
El tramo en el que funcionará el reversible irá desde la calle 245 hasta la calle 183 y entrará en operación a partir de las 4:30 de la tarde. La duración del operativo estará sujeta al comportamiento del tráfico y al volumen de vehículos que se registren en tiempo real, aunque se estima que podría extenderse hasta las 8:00 o 9:00 de la noche.
Las autoridades señalaron que esta medida ha demostrado ser efectiva en anteriores puentes festivos, al permitir una mayor fluidez en el ingreso a la ciudad.
El pico y placa regional también se aplicará en varios corredores estratégicos de acceso a Bogotá. En el norte, la restricción regirá sobre la Autopista Norte, desde el peaje Andes hasta el portal Norte de TransMilenio, en sentido norte–sur.
En el sur de la capital, la medida se implementará en la Autopista Sur, desde el límite con el municipio de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur–norte.
Adicionalmente, se contemplan restricciones en la avenida Centenario o calle 13, entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali, así como en la calle 80, desde el puente de Guadua hasta el portal 80 de TransMilenio, ambos en sentido occidente–oriente. Otros corredores incluidos en el plan son la carrera Séptima, la avenida Boyacá en el tramo que conecta con la vía al Llano, la vía Suba–Cota, la carretera hacia La Calera y la vía a Choachí, cada uno con sentidos específicos definidos para el ingreso a la ciudad.