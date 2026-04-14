La directora del DANE, Piedad Urdinola, reveló este martes que la pobreza multidimensional volvió a bajar en Colombia durante el año pasado, confirmando una tendencia decreciente que se viene registrando en el país desde 2020.
Según datos de la entidad, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) -que va más allá del dinero e incluye otras variables como educación, empleo, condiciones del hogar y salud- pasó de 11,5 % en 2024 a 9,9 % en 2025, reduciéndose así en 1,6 puntos porcentuales (pp).
La mayor caída se presentó en los centros poblados y rurales, donde varió de 24,3 % a 22,4 % (-1,9 pp), mientras que en las zonas urbanas y grandes ciudades pasó de 7,8 % a 6,3 % (-1,5 pp).
“Desde 2020, vemos una tendencia decreciente en el IPM en todos los dominios. Vemos una brecha rural y urbana que ha existido desde que se presenta este indicador (…) y que supera los 10 pp”, explicó Urdinola.
De otr lado, el reporte del DANE indicó que, mientras en 2022 había 6,6 millones de colombianos en probreza multidimensional, la cifra se redujo a 5,2 millones al cierre del año anterior. Incluso, la mayor salida de personas de esta condición se dio entre 2024 y 2025, cuando fue de cerca de 800.000 personas.
A nivel regional, Bogotá registró la mayor reducción del país: su incidencia cayó de 5,4% en 2024 a 2,2% en 2025, una disminución de 3,2 puntos porcentuales.
También registraron descensos estadísticamente significativos las regiones Pacífica y Amazonía-Orinoquía (2,1 puntos porcentuales cada una) y la región Oriental (1,4 puntos porcentuales).
Rezago escolar y aseguramiento en salud, los indicadores con mayores mejorías
De los 15 indicadores que componen el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), ninguno registró aumentos estadísticamente significativos a nivel nacional entre 2024 y 2025. El rezago escolar fue el que presentó la mayor reducción: pasó del 22 % al 19,7 %, una caída de 2,3 pp.
El bajo logro educativo descendió 1,5 puntos porcentuales, de 38,3 % a 36,8 %. El indicador sin aseguramiento en salud bajó 1,3 puntos porcentuales a nivel nacional, pasando del 6 % al 4,7 %.
En contraste, los indicadores de trabajo infantil, inadecuada eliminación de excretas y material inadecuado de paredes exteriores registraron aumentos de 0,1 puntos porcentuales, aunque ninguno de estos cambios fue estadísticamente significativo.
En materia de enfoque diferencial, el DANE destacó que los hogares con jefatura femenina presentaron mayores niveles de pobreza multidimensional que los de jefatura masculina en todos los dominios. A nivel nacional, la incidencia en hogares con jefe de hogar mujer fue del 12,9 %, frente al 9 % en hogares con jefe hombre.
La población cuyo jefe de hogar se autorreconoce como indígena tuvo la incidencia más alta: 37,9 %, aunque bajó 0,5 puntos porcentuales respecto a 2024.
Los hogares afrodescendientes registraron el 17,4 % (una disminución de 2,4 puntos porcentuales).
En cuanto a los hogares con al menos un miembro migrante proveniente de Venezuela con un año de residencia en el municipio, la incidencia de pobreza multidimensional fue del 32,9 %, más del triple del promedio nacional. Para quienes llevaban cinco años en el mismo municipio, la cifra fue del 26,2 %.