Policías y Militares tendrán nuevo beneficio para comprar vivienda: Será fácil de obtener

Con la meta de ampliar el acceso a soluciones de vivienda para policías, militares y sus familias, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caja Honor) oficializaron una alianza estratégica que permitirá fortalecer los mecanismos de financiación y promover nuevas oportunidades habitacionales para esta población. El convenio fue firmado por la presidenta del FNA, Laura Milena Roa Zeidán, y el gerente general encargado de Caja Honor, José Andrés Jiménez Amaya.
El acuerdo establece una ruta de trabajo conjunto orientada a facilitar la adquisición de vivienda para los afiliados de Caja Honor mediante el fortalecimiento de las líneas de crédito existentes, la creación de estrategias de difusión y la integración de servicios de asesoría técnica. La intención es que los beneficiarios cuenten con alternativas ajustadas a sus necesidades económicas y familiares, acompañadas de procesos de orientación que les permitan tomar decisiones informadas.
De acuerdo con la presidenta del FNA, esta alianza refleja el compromiso institucional de ambas entidades con quienes integran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Señaló que el convenio busca materializar ese propósito a través de acciones que faciliten el acceso a vivienda propia bajo condiciones responsables y sostenibles, garantizando acompañamiento durante todas las etapas del proceso.
¿Cómo serán los ámbitos de trabajo y acciones previstas?
El documento suscrito contempla varios frentes de acción coordinada. En primer lugar, se priorizará la promoción de las líneas de crédito del FNA orientadas a la compra de vivienda, de manera que los afiliados conozcan con claridad los requisitos, beneficios y modalidades disponibles. Igualmente, se desarrollarán jornadas informativas y asesorías especializadas —tanto presenciales como virtuales— que permitan resolver dudas y ofrecer orientación personalizada.
Otro aspecto relevante es la articulación con proyectos de vivienda ubicados en distintas regiones del país. Este componente busca ampliar la oferta disponible y facilitar el acceso a información actualizada sobre iniciativas habitacionales que respondan a las necesidades de los afiliados.
Para ejecutar estos lineamientos, el FNA y Caja Honor implementarán actividades como la participación conjunta en ferias de servicios y encuentros sectoriales, así como la instalación de mesas de trabajo periódicas con actores del sector constructor. Estos espacios permitirán evaluar avances, ajustar mecanismos y garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados.