Precio del dólar en casas de cambio hoy: cuánto le valen US$1.000 

El precio del dólar en casas de cambio se mantiene como una referencia clave para miles de personas en Colombia que realizan transacciones en efectivo, desde viajeros y receptores de remesas hasta pequeños comerciantes y ahorradores. En un contexto de movimientos recientes en la tasa de cambio oficial y mayor volatilidad global, conocer cuánto representan US$1.000 hoy permite dimensionar de forma concreta el impacto de estas variaciones.
Este viernes 6 de febrero de 2026, las casas de cambio en Colombia registran un precio promedio de compra de $3.590 y un precio de venta de $3.720, según los datos consolidados del mercado. Estas cifras sirven como punto de partida para entender cuánto dinero recibe una persona al vender dólares o cuánto necesita para comprarlos.
Con estos precios, vender US$1.000 hoy 6 de febrero en una casa de cambio representa recibir aproximadamente $3.590.000. En contraste, comprar US$1.000 exige desembolsar cerca de $3.720.000. La diferencia de $130.000 entre ambos escenarios refleja la brecha propia del mercado minorista y cobra especial relevancia en jornadas de alta sensibilidad cambiaria.
Este cálculo simple explica por qué el seguimiento diario del precio del dólar en casas de cambio es una herramienta práctica para decisiones inmediatas y no solo un dato de referencia.
Precio del dólar en casas de cambio: comparación con días, semanas y meses anteriores
La utilidad del dato aumenta al compararlo con jornadas recientes. El 5 de febrero, las casas de cambio compraban dólares en promedio a $3.580 y los vendían a $3.700. Esto significa que, en apenas un día, vender US$1.000 pasó de representar $3.580.000 a $3.590.000, es decir, $10.000 más.
En el caso de la compra, el costo de US$1.000 aumentó de $3.700.000 a $3.720.000, un ajuste de $20.000 en solo una jornada, reflejando una mayor presión alcista tras los movimientos del mercado oficial.
En la comparación a una semana, el precio de compra se mantiene en $3.580, con una variación positiva cercana al 0,28%, mientras que el de venta ronda los $3.710. Esto indica una relativa estabilidad reciente, aunque con leves ajustes al alza.
El panorama cambia al observar periodos más largos. Hace un mes, las casas de cambio compraban dólares alrededor de $3.690 y los vendían cerca de $3.810. En ese escenario, vender US$1.000 habría significado recibir $3.690.000, es decir, $100.000 más que hoy, mientras que comprarlos habría costado $3.810.000, $90.000 más que el valor actual.
La diferencia es aún más marcada en la comparación anual. Hace un año, el dólar se compraba en $4.030 y se vendía en $4.180. En ese momento, vender US$1.000 representaba $4.030.000, cerca de $440.000 más que hoy, lo que evidencia la fuerte corrección del dólar frente al peso en los últimos doce meses.
Relación del precio del dólar en casas de cambio con el mercado oficial
Estos movimientos se dan en paralelo al comportamiento del dólar en el mercado regulado. El 21 de enero, la divisa inició sesiones en $3.671, con un promedio de $3.653, cifra $31 inferior a la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.
Sin embargo, el 5 de febrero, el dólar rompió la barrera de los $3.700, cerrando en $3.710, impulsado por el fortalecimiento del índice DXY y un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y datos económicos mixtos. Este ajuste se trasladó de forma gradual al mercado de casas de cambio.
Para personas naturales, el precio del dólar en casas de cambio define el momento más conveniente para vender o comprar efectivo. Para pequeños negocios y actividades ligadas al turismo, estas diferencias pueden impactar costos, márgenes y decisiones de corto plazo.
El ejemplo de US$1.000 deja claro que incluso variaciones diarias relativamente pequeñas pueden traducirse en montos relevantes en pesos.