La sesión de este 20 de enero cerró con el precio del dólar en $3.671,50. Esto se traduce en una pérdida de $6 para el billete verde, con relación a la cotización del día anterior ($3.677,00).
La divisa estadounidense se ha mantenido en las últimas jornadas rozando la barrera de los $3.700. Este martes, abrió las negociaciones sobre los $3.677,50 y alcanzó un precio promedio de $3.683,62.
Respecto a los picos que tocó a lo largo del día, la moneda extranjera registró un valor mínimo de $3.667,00 y uno máximo de $3.704,80.
De acuerdo con información de JP Tactical Trading, pese a que se reportaron buenos volúmenes de cotización, durante toda la jornada “los flujos se mantuvieron muy equilibrados y con muy baja volatilidad”.
¿Qué está moviendo el dólar?
En el plano local, los analistas consultados por el Banco de la República ajustaron al alza sus expectativas de inflación para el cierre de 2026. Según el reporte, la media de los expertos apunta a que el dato termine el año en 6,37 %, 1,7 puntos porcentuales (p.p.) por arriba de la última proyección (4,59 %).
Por esa misma línea, el mercado se encuentra a la espera de lo que pasará con los decretos de emergencia económica, así como la decisión que tomará en su próxima reunión el Emisor en torno a las tasas de interés.
Ampliando el mapa, hay altas expectativas por las nuevas amenazas de Trump a imponer nuevos aranceles a economías que no concuerden con la política estadounidense sobre Groenlandia. Además, los inversionistas están atentos a la decisión de la Reserva Federal (FED) sobre el ajuste en su política monetaria.
Pasando al crudo, los precios del petróleo Brent suben 1,42 % hasta los US$64,85, mientras que el WTI se acelera alrededor de un 1,47 % hasta alcanzar los US$60,21.
