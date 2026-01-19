Tras un 2025 marcado por un sólido consumo y la persistencia de tasas altas, Colombia se alista para un nuevo ciclo económico con señales de alivio.
Expertos consideran que la expectativa de una inflación más controlada y una reducción gradual en el costo del dinero abre la puerta a un 2026 más estable, aunque también más exigente en materia de planeación.
Y es que de acuerdo con Occieconómicas, el centro de estudios económicos del Banco de Occidente, se prevé para 2026 una inflación que en diciembre se ubique alrededor del 4,5 %, tasas de interés que podrían cerrar alrededor del 8,75 % y un crecimiento económico del 2,9 %.
En ese contexto, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente destaca la importancia de anticiparse y planear el presupuesto, enfatizando que cuando se organiza el dinero con tiempo, las decisiones financieras se vuelven más seguras y estratégicas.
Por su parte, Gerardo Silva, presidente del Banco de Occidente agregó: “Los colombianos han transformado su relación con el dinero. Hoy hay un mayor uso de canales digitales, un interés creciente por el ahorro y una búsqueda activa de inversiones seguras. Al mismo tiempo, se ha incrementado el gasto en bienestar y entretenimiento”.
Así las cosas, Cubides brinda cinco recomendaciones para lograr una planeación financiera eficiente:
- Calcular ingresos reales: tener en cuenta descuentos, compromisos fijos y gastos recurrentes antes de definir el margen disponible.
- Diferenciar los gastos: clasificar entre los fijos, variables y discrecionales, eso permitirá identificar dónde ajustar y optimizar recursos.
- Ahorrar con propósito: establecer metas concretas como inversión, viaje o fondo de emergencia, esto ayuda a mantener la motivación.
- Revisar cada mes: el presupuesto debe ser dinámico y adaptarse a los cambios del entorno o a nuevas prioridades.
- Apoyarse en herramientas financieras: aprovechar apps, asesorías y productos bancarios facilita el control y la organización.
“El 2026 puede ser el año para retomar proyectos que se habían pospuesto. Con tasas algo más bajas y un entorno más estable, quienes se preparen hoy estarán listos para aprovechar ese impulso. Presupuestar con anticipación no solo protege el patrimonio, sino que permite proyectarse con confianza hacia el futuro y avanzar con estabilidad y propósito”, concluye David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente.