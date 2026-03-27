Premercado | Ampliación del plazo para la reapertura del estrecho de Ormuz mueve mercados; petróleo sube

Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas se movieron en un rango plano a la baja el viernes, ya que el aplazamiento de los ataques contra Irán por parte del presidente estadounidense Donald Trump trajo algo de alivio, aunque las preocupaciones sobre un conflicto prolongado mantuvieron a los mercados regionales bajo presión.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró con una caída del 0,43 %. En la bolsa de Seúl, el Kospi bajó el 0,40 % y el Kosdaq ganó el 0,43.
Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái sumó el 0,63 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 1,13 % y el Hang Seng, de Hong Kong, subió el 0,38 %.
Las acciones surcoreanas fueron golpeadas por las pérdidas extendidas en las acciones de chips, ya que los mercados se preocuparon por el impacto de un nuevo algoritmo de compresión en la demanda de inteligencia artificial de memoria.
Adicionalmente, el Gobierno de Japón advirtió que el aumento de los precios del petróleo derivado de la crisis de Oriente Próximo podría crear una presión inflacionaria sostenida en la economía durante los próximos trimestres.
La Oficina del Gabinete proyectó en su informe económico de marzo que un aumento sostenido del 10 % en los precios del crudo podría elevar la tasa de inflación al consumidor de Japón hasta en 0,3 puntos porcentuales durante aproximadamente un año.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas, que abrieron este viernes levemente al alza, se han dado la vuelta y registran caídas del 1 % debido al incremento de nuevo del precio del crudo, tanto del brent de referencia en Europa como del Texas Intermediate de EE. UU. de más del 1 %.
Las bolsas que más caen son las de Fráncfort y Milán, ambas el 0,92 %; seguidas de Madrid, el 0,81 %; París, el 0,57 %; y Londres, el 0,35 %. Mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se deja el 0,83 %.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street, que avanzaban leves alzas, también se han dado la vuelta y registran moderadas caídas en torno al 0,10 % en los tres índices principales.
Ayer el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que extiende hasta el 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.
Tras advertir a Irán de que de que se siente a negociar “antes de que sea demasiado tarde”, Trump apuntó que, “a petición del Gobierno iraní”, prolongaba el plazo dado otros diez días más para que el país reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.
El cierre de esta vía navegable vital frente a la costa sur de Irán, por la cual transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, ha ejercido una presión masiva sobre la economía global, privando a los países de importaciones vitales y alimentando preocupaciones de un repunte de la inflación impulsado por la energía.
Los diplomáticos de las naciones del Grupo de los 7 están programados para reunirse en Francia, con las peticiones de la Casa Blanca de ayuda internacional para ayudar a desbloquear el Estrecho de Ormuz probablemente dominando las discusiones. Hasta ahora, esas demandas han sido en gran medida rechazadas.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Se registra subida del precio del petróleo, que en el caso del brent es del 1,52 % hasta los US$103,41, y en el del West Texas Intermediate (WTI) del 1,69 % hasta los US$96,10.
La revalorización del crudo se produce después de que Irán haya decidido mantener sus amenazas sobre el cierre del estrecho de Ormuz, mientras el presidente Trump ha alargado la tregua para que se abra de nuevo hasta el próximo 6 de abril.
El gas natural TTF también sube, un 2,32 % hasta los 56,50 euros.
Por otra parte, los metales preciosos reducen sus subidas respecto a la apertura del mercado: el oro se revaloriza un 1,14 % hasta los US$4.459 la onza, y la plata escala el 1,39 % hasta los US$68,89.
Finalmente, el bitcoin incrementa su caída el 1,88 % hasta los US$67.663,5.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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